우리은행, 경기주택도시공사 협력기업에 300억원 저금리 대출 지원

연 3.05%p 감면시 3050만원 금융비용 절감
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 경기주택도시공사(GH, 사장 김용진)와 '경기주택도시공사 협력기업 금융지원을 위한 협약'을 체결했다고 4일 밝혔다.
이번 협약에 따라 GH는 300억원을 우리은행에 정기예금으로 예치하고, 우리은행은 해당 예금의 이자수익을 바탕으로 GH 협력기업에 총 300억원 규모의 저금리 대출을 지원한다.
GH 산업시설용지를 분양 또는 임대받은 중소기업은 최대 10억원까지 대출 신청이 가능하다. 특히 최대 연 3.05%포인트(p) 금리 감면으로 기업당 연간 최대 3050만원 수준의 금융비용 절감 혜택을 받을 수 있다. 대출은 전국 우리은행 영업점을 통해 신청할 수 있다.
우리은행은 이번 협약을 통해 자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업의 ▲금융 부담 완화 ▲건설업계 유동성 안정 ▲지역경제 활성화 ▲중소기업 재무 안정성 제고 등으로 이어지도록 하겠다는 취지다.
정진완 우리은행장은 "이번 협약이 GH 협력기업의 자금 부담을 실질적으로 덜어주길 바란다"며 "앞으로도 '생산적 금융'을 적극 실천해 중소기업의 지속 가능한 성장을 지원하겠다"고 밝혔다.
한편, 이번 협약은 우리금융그룹이 생산적·포용금융 80조원을 지원하는 '미래동반성장 프로젝트'와 연계해 현장 중심 금융 지원을 강화하기 위한 취지로 마련됐다.
peterbreak22@newspim.com