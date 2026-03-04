코스피 역대 최대폭 '11%' 급락....5000선 위태

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스닥 지수가 4일 1000선 밑으로 떨어졌다. 코스피도 오후 들어 5000선을 겨우 넘긴 채 거래 중이다.
한국거래소에 따르면 코스닥은 이날 오후 12시 40분 기준 전 거래일 대비 143.16포인트(12.58%) 내린 994.54를 기록 중이다.
코스피도 전 거래일 대비 617.01포인트(10.65%) 내린 5174.90에 거래되고 있다. 장중 한때 11%가 떨어지며 5059.45까지 하락해 5000선 유지도 위태했다. 역대 최대 하락 비율이다.
앞서 이날 코스피와 코스닥지수가 장중 8% 이상 하락하면서 양 시장에서 서킷브레이커가 동시 발동되기도 했다.
한국거래소는 이날 오전 11시16분 33초부터 20분간 코스닥시장의 거래를 중단했다. 이어 오전 11시19분 12초에는 코스피시장에서도 서킷브레이커를 발동해 20분간 거래를 중지했다.
코스닥은 서킷브레이커 발동 당시 전 거래일 대비 92.33포인트(8.11%) 내린 1045.37을 기록했다. 코스피는 발동 시점 기준 전 거래일보다 469.75포인트(8.11%) 하락한 5322.16에 거래되고 있었다.
이날 코스피와 코스닥 하락은 이란 전쟁의 장기화 우려로 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대장주 주가가 크게 내린 영향 때문인 것으로 보인다.
