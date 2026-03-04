금투협, 사회기반시설 투자자산운용사 과정 개설

오는 5월 7일부터 21일까지 여의도서 진행
[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 증권 운용 인력을 대상으로 '사회기반시설(SOC)투자자산운용' 집합 과정 교육생을 오는 25일까지 모집한다. 개강일은 오는 5월 7일이다.
이 과정은 SOC 투자자산 운용 업무를 영위하려는 경우 이수해야 하는 사전 의무 과정으로, 사회기반시설 운용 전문 인력이 알아야 할 실무지식을 체계적으로 학습할 수 있도록 실무 교과 중심으로 구성됐다.
특히, 관련 법규 및 세무, 사회기반시설의 투자가치 평가, 사업 타당성 분석, 투자 운용 및 리스크관리 등 분야별 현업 전문가의 실무 중심 강의를 통해 사회기반시설 투자와 관련한 올바른 투자 판단 및 위험 관리 등 관련 실무 역량을 배양하는데 도움이 될 것으로 기대된다.
교육 기간은 올해 5월 7일부터 21일까지, 총 5일(20시간)이며, 여의도 금융투자교육원에서 주 2일(화·목), 야간 교육으로 진행된다. 수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
