잡코리아, 연간 입사제안 건수 1200만 건 넘겼다

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = AI(인공지능)·데이터 기반 HR(인적 자원) 테크 플랫폼 잡코리아는 지난해 연간 입사제안 건수 1200만 건 이상 기록했다고 4일 밝혔다.
이는 3년 전과 비교해 31.3% 증가한 숫자로, 잡코리아는 인공지능(AI)과 데이터를 기반으로 적합한 인재를 선제적으로 탐색하려는 분위기가 확산했기 때문이라고 설명했다.
기업 규모별로는 중소기업(62%)의 비중이 가장 높았으며, 대기업(24%, 계열사 포함), 중견기업(13%) 순으로 많았다. 직급별로는 사원(24.7%), 대리(13.6%), 과장(9.8%) 순으로 연차가 낮을수록 더 자주 이직 제안을 받았다. 1인 평균 입사 제안 수신 건수는 8.1회, 최대치는 770회에 달했다.
특히 지난해 잡코리아·알바몬은 9500만 건 이상의 통합 지원 건수를 기록하며 국내 최대 수준의 지원 데이터 유동량을 입증했다. 연간 누적 월간활성이용자수(MAU) 또한 5900만 명 이상 기록하며 채용 플랫폼 업계 1위를 기록했다.
윤현준 잡코리아 대표이사는 "연간 입사 제안 1200만 건이라는 지표는 잡코리아가 기업 인사 담당자 사이에서 핵심 인재를 확보하는 독보적인 채널로 활용되고 있다는 방증"이라며 "지원이 몰리는 플랫폼을 넘어, 기업이 효율적으로 인재를 탐색할 수 있는 채용 환경을 만드는 것이 웍스피어의 다음 목표"라고 말했다.
