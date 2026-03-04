과기부, AI 오픈소스 개발에 92억 투입

기업 주도 오픈소스로 기술 자립
최대 11.4억 지원…경쟁력 강화
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부는 4일 '2026년 오픈소스 AI·SW 개발·활용 지원사업' 과제 공모를 발표했다.
이번 사업은 제조 및 서비스 산업에서 AI 서비스를 개발하는 데 필요한 소프트웨어를 국내 기업 및 기관 주도로 제작하고, 이를 오픈소스 형태로 공개해 국내 산업의 기술 자립과 글로벌 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다.
기업들이 안전하게 오픈소스를 활용할 수 있도록 지원해 신속한 AI 서비스의 개발과 출시를 도와주고, 오픈소스를 활용하여 기술 내재화를 촉진해 국내 기업이 안정적인 AI 서비스 운영 기반을 마련할 수 있도록 돕는다.
이번 지원사업의 규모는 총 92억원이며, AI·SW 기업, 대학, 연구기관이 단독 또는 컨소시엄 형태로 참여할 수 있다.
사업 분야는 ▲'AI 분야 오픈소스 SW 개발 지원(이하 개발 지원)'과 ▲'오픈소스 AI·SW 활용 지원(이하 활용 지원)'으로 나뉜다. 각 분야별로 최대 5개 과제가 선정될 예정이며, 개발 지원 과제에는 최대 7억원, 활용 지원 과제에는 최대 11억4000만원이 지원된다.
'AI 분야 오픈소스 SW 개발 지원사업'은 다양한 AI 솔루션에 공통으로 사용되는 인프라와 데이터 처리 소프트웨어 개발을 지원한다. 또 신규 개발 외에도 기존 소프트웨어를 정비하여 공개하는 방식이나 이미 공개된 오픈소스를 개선하는 방식도 포함된다. 개발 결과물은 깃허브 등 공용 저장소에 공개되어 전 세계 개발자들이 활용할 수 있도록 할 예정이다.
'오픈소스 AI·SW 활용 지원사업'은 인증된 오픈소스를 사용해 제조, 의료, 공공 등 실제 현장에서 활용 가능한 AI 솔루션과 서비스의 사업화를 지원하며, 오픈소스의 비용 절감과 협력의 장점을 통해 AI 서비스 출시를 촉진할 계획이다.
과기부는 기업들이 오픈소스를 활용하는 과정에서 발생하는 법적 및 기술적 문제를 최소화하고, 개발 및 사업화에 집중할 수 있도록 컨설팅 서비스도 제공할 예정이다.
올해의 사업 공모는 이날부터 다음달 3일까지 진행된다. 선정 절차 및 평가 방법에 대한 자세한 사항은 과기부와 정보통신산업진흥원의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.
남철기 과기부 소프트웨어정책관은 "AI 경쟁의 핵심은 소프트웨어 역량으로, 글로벌 빅테크도 오픈소스를 전략적으로 활용하고 있다"며 "이번 사업을 통해 우수한 AI 분야 오픈소스 소프트웨어를 발굴하여 국내 개방형 AI 생태계 구축에 기여하고, 기업이 오픈소스 AI·SW를 직접 활용해 지속 가능한 AI 서비스 구현과 안정적 운영 기반을 마련할 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.
