전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.04 (수)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

정청래 "조희대 대법원장 사퇴하라...다음주 대미투자법 반드시 처리"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

최고위, 국민의힘 장외투쟁 비판·지방선거 공천 본격화

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 4일 국회에서 제229차 최고위원회의를 열고 중동 정세 대응, 사법개혁 3법 처리, 행정 통합 등 주요 현안을 논의했다.

정청래 당대표는 "우리 정부는 국내 안전을 최우선에 두고 실물경제와 금융, 에너지 수급, 군사와 외교·안보 전 분야에 걸쳐 비상 점검 체계를 가동하고 있다"며 "이재명 대통령께서는 아세안 국가 순방 일정 중에도 중동 정세를 실시간으로 보고받고 있다"고 말했다.

정 대표는 "사법개혁 3법이 국회 본회의에서 처리됐다"며 "이재명 대통령의 확고한 의지와 결단력이 있었기에 가능했다"고 밝혔다. 이어 "국민의힘은 이재명 대통령의 재의요구권 행사를 촉구하며 장외투쟁에 나섰는데, 법안은 국회에서 처리했는데 왜 청와대로 몰려가서 막무가내식으로 떼를 쓰는 것인지 정말 황당하기 짝이 없다"고 비판했다.

조희대 대법원장을 향해서는 "사법개혁 3법에 대해 '갑작스러운 개혁과 변혁이 국민에게 도움이 되는지 숙고해달라'고 했다"며 "대법원장은 사법부 수장으로서 무능할 뿐만 아니라 무지하고 국민 정서에도 반한다"고 지적했다. 정 대표는 "조희대 대법원장에게 다시 한번 정중하게 권한다. 모든 만사가 때가 있다. 사퇴도 적절한 타이밍이 있다. 거취를 표명하시기 바란다"고 촉구했다.

정 대표는 "다음 주 본회의에서 대미투자특별법을 반드시 처리하겠다"며 "국민의힘이 국민과 경제를 생각한다면 대미투자특위를 정상 가동하고 차질 없는 법안 심사와 처리에 협조해 주시기 바란다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.04 pangbin@newspim.com

행정 통합과 관련해 "국민의힘이 대한민국 미래가 걸린 행정 통합에는 갈피를 못 잡고 훼방만 놓고 있다"며 "대구·경북을 자기네 몫이라 여기며 통합을 반대하다가 돌연 찬성한 다음 법사위를 열라고 떼를 쓰고, 대전·충남 행정 통합을 같이 처리하자니까 그건 또 안 된다고 한다"고 비판했다. 정 대표는 "이재명 정부는 새로 출범하는 통합특별시에 4년간 최대 20조 원 수준의 재정 지원을 약속했다"며 "만약 행정 통합이 무산되면 그 책임은 200% 국민의힘에 있음을 다시 한번 분명히 말씀드린다"고 강조했다.

한병도 원내대표는 "내일부터 3월 국회가 시작된다"며 "현재 본회의에 부의된 법안이 97건, 이 중 국민의힘이 필리버스터를 걸어놓은 법안만 25건에 이른다"고 밝혔다. 한 원내대표는 "민주당은 모든 상임위를 비상 체제로 가동하고 매주 본회의를 추진하겠다"며 "국회 대미투자특위는 오늘 전체회의와 법안소위를 열고 대미투자특별법 심사에 돌입한다"고 말했다.

한 원내대표는 "오늘 언론에 폭로된 김성태 쌍방울 전 회장의 접견 녹취록은 대북 송금 수사가 답을 정해놓은 조작이었음을 입증하는 증거"라며 "민주당은 국정조사를 통해 대장동, 쌍방울 대북 송금, 서해 공무원 피격사건 등 정치검찰 조작 기소의 진상을 낱낱이 규명할 것"이라고 강조했다.

부동산 시장 정상화와 관련해 "이재명 정부의 강력한 의지 덕분에 부동산 시장 정상화 신호가 점점 더 분명해지고 있다"며 "올해 1월 서울 시내 아파트 실거래량이 전년 동월 대비 55.6%나 증가한 5000여 건으로 집계됐다"고 밝혔다. 한 원내대표는 "민주당은 공급은 늘리고 투기는 뿌리 뽑는 민생입법을 통해 부동산 정상화에 박차를 가하겠다"고 말했다.

이언주 최고위원은 "지난 주말 이재명 대통령의 싱가포르 국빈 방문에서 FTA 개선 협상 합의와 SMR 협력 MOU 체결 등 많은 성과가 있었다"며 "동남아의 공급망 중심지인 싱가포르와 공급망 교류를 통한 분업 체계를 구축하는 것은 글로벌 공급망 전쟁 속에 우리나라의 생존 전략 측면에서 큰 의의가 있다"고 평가했다.

이 최고위원은 "6.3 지방선거가 석 달 앞으로 다가오면서 공천 절차가 본격화하고 있다"며 "역량이 부족하거나 불리하다고 생각하는 후보자들이 가짜 뉴스나 근거 없는 사실로 경쟁자를 음해하거나 지역위원장을 공갈·협박하는 등 벌써 흑색선전과 마타도어가 기승을 부리기 시작했다"고 지적했다. 이어 "당 윤리심판원에서는 이러한 잘못된 낡은 행위에 대해서도 철퇴를 내려주시기 바란다"고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.04 pangbin@newspim.com

황명선 최고위원은 "최근 공개된 법무부 특별점검팀의 문건은 쌍방울 대북송금 사건이 이재명 대통령이란 정치인을 제거하기 위해 설계된 조작 수사였음을 여실히 보여준다"며 "검찰은 조작 수사의 과오를 인정하고 국민 앞에 사죄하고 이재명 대통령에 대한 모든 부당한 공소를 즉각 취소해야 한다"고 촉구했다.

황 최고위원은 "주호영 국회부의장이 대구·경북통합법 처리를 요구하며 로텐더홀에서 농성 중"이라며 "주호영 부의장의 요구가 진정성을 가지려면 통합에 반대하는 김태흠 지사, 이장우 시장과 성일종·강승규 의원 등을 공개적으로 엄하게 꾸짖어야 한다"고 말했다. 이어 "세 지역의 행정 통합은 지방 소멸과 수도권 일극체제를 끝내기 위한 국가적 전환의 마지막 기회"라며 "국민의힘은 대구·경북 행정 통합과 충남·대전 행정 통합 찬성 당론을 지금 즉시 확정하라"고 요구했다.

강득구 최고위원은 "국민의힘이 이재명 대통령에게 사법개혁 3법에 대한 거부권 행사를 요구하고 있다"며 "윤석열이 거부권을 남용해서 국회의 입법권을 상습적으로 짓밟던 분노의 기억이 생생하게 떠오른다"고 비판했다. 강 최고위원은 "행정 통합에 대한 국민의힘 모습은 참 이해하기 힘들다"며 "대구·경북통합법은 빨리 처리하자고 하면서 충남·대전의 국민의힘 기초·광역의원들은 졸속통합·꼼수통합이라면서 민주당이 도민 앞에 사죄하라고 한다"고 지적했다.

이성윤 최고위원은 "조희대 대법원장은 어제 출근길에 '갑작스러운 대변혁이 국민에게 도움이 되는지, 해가 되는지 숙고해 주길 바란다'며 법원 개혁을 반대했다"며 "조희대 대법원장은 당장 사퇴해야 한다. 끝까지 국민을 무시하고 법원 개혁에 맞선다면 결국 탄핵 심판에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.04 pangbin@newspim.com

이 최고위원은 "지난 2월 27일 이재명 대통령이 전북 새만금에 오셔서 현대차 그룹이 함께 새만금에 9조 원대 초대형 투자를 약속했다"며 "지난 35년간 지지부진했던 새만금이 로봇, 수소, AI 등 미래 신산업 중심지로 바뀌고 전북 회복과 대한민국 발전을 이끄는 새로운 희망이 될 것"이라고 강조했다.

문정복 최고위원은 "지방선거 공천을 4월 20일까지 마무리하겠다는 정청래 당대표의 방침에 따라 공천 절차는 본격적으로 투명하고 안정적인 경선 관리에 만전을 기하고 있다"며 "어제 서울, 경기 그리고 울산, 광주, 전남 등 4개 광역단체에 대한 경선 일정을 발표했다"고 밝혔다.

박지원 최고위원은 "지난 2월 26일 3기 진화위가 출범했고 어제 송상교 2기 사무처장이 3기 위원장으로 임명됐다"며 "진화위는 민주정부의 자랑스러운 유산"이라고 평가했다. 박 최고위원은 "2기에서 매듭짓지 못했던 조사 중지 사건 2111건의 재개를 비롯해서 집단 수용시설 입양, 성폭력 등 구조적 인권침해를 피해자 중심 관점에서 제대로 다뤄주기를 바란다"고 당부했다.

박규환 최고위원은 "행정 통합을 두고 국민의힘의 추악한 민낯이 드러났다"며 "대구·경북을 자신의 텃밭이자 뒷마당, 놀이터쯤으로 여기며 정파적 이익과 사리사욕 챙기기에 탐닉해 온 국민의힘의 추악한 민낯이 여실히 드러났다"고 비판했다. 박 최고위원은 "경북을 이 모양 이 지경으로 만들어 놓은 무능하고 게으르고 부패하고 사악한 40년 일당독재 국민의힘이 그나마 죽어가는 경북을 살리려고 파격적인 재정지원과 권한 이양을 약속한 이재명 정부의 통합 노력마저 걷어차 버렸다"고 강조했다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
지구촌 경제 숨통 '호르무즈 10km' [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 호르무즈 해협 10km 남짓의 수로가 지구촌 경제의 숨통을 조이고 있다. 미국과 이란의 직접 충돌 이후 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 불태운다는 협박을 거듭하는 상황. 160km 길이와 폭 30~50km의 호르무즈 해협에서 실제 항로는 10km 가량이지만 전세계 에너지 거래의 심장부다. 보도에 따르면 머스크와 CMA CGM 등 주요 컨테이너 선사와 탱커, 트레이딩 하우스들은 호르무즈 통항을 전면 중단한 채 우회 또는 대기 중이다. 유럽과 중국 쪽 해운 데이터에서도 3월2일(현지시각) 기준 상업 유조선 통과가 사실상 0에 가까운 것으로 확인된다. 사실상 민간 선박의 통행이 중단되면서 충격파가 지구촌 에너지와 물류 시스템에서 물가, 통화정책, 실물경제까지 덮칠 수 있다는 우려가 번진다. 일부 투자은행(IB)은 물가 급등과 경기 침체를 의미하는 스태그플레이션을 경고한다. 주요 외신에 따르면 호르무즈의 좁은 심해 수로를 통과하는 원유는 교역량의 4분의 1 이상이다. 액화천연가스(LNG) 물량도 전세계 해상 거래의 20%에 이른다. AI 도구를 이용해 미국 에너지정보청(EIA) 분석을 재가공해 보면, 호르무즈를 지나는 원유와 LNG의 80% 이상이 중국과 인도, 일본, 한국 등 네 개 국가로 전달된다. 에너지 흐름은 이미 급제동이 걸렸다. 미국 에너지정보청과 민간 데이터 업체 Kpler의 통계에 따르면 호르무즈를 거쳐 나가던 중동산 원유 가운데 상당 부분이 선적항에서부터 출항이 보류되거나 해협 인근에서 정박하는 실정이다. 호르무즈 해협과 중동 지역 [사진=미국 에너지부, 블룸버그] 걸프 산유국들은 수출항에서의 선적 일정을 조정하고 일부 물량을 내륙 파이프라인을 통해 홍해 또는 지중해 쪽으로 우회하는 방안을 검토하고 있지만 호르무즈를 완전히 대체하기에는 역부족이다. 이미 아시아 LNG 현물 가격을 나타내는 JKM 지수는 3월2일 15.068달러/MMBtu까지 상승하며 2025년 2월13일 이후 최고치를 찍었다. 국제 유가도 이번 사태 직전보다 20~30% 가량 뛴 상태다. 주요 투자은행(IB)은 단기적으로 브렌트유가 배럴당 90달러 선을 중심으로 변동할 것으로 보되, 호르무즈 봉쇄가 길어질 경우 120달러 선까지도 상단이 열려 있다고 경고한다. 단순한 리스크 프리미엄이 아니라 물리적 공급 차질에 따른 구조적 유가 상승이라는 설명이다. 중국과 유럽의 경기 둔화, 미국의 셰일 생산 여력, OPEC(석유수출국기구) 플러스(+)의 증산 여지를 감안한 다수의 시나리오에서도 호르무즈 봉쇄로 인해 당장 하루 2000만 배럴에 달하는 물량이 제때 시장에 도달하지 못하면 과거 걸프전 당시와 유사한 수준의 가격 충격이 재현될 수 있다는 전망이 나온다. 유가만의 문제가 아니다. 유조선과 LNG선, 컨테이너선이 호르무즈와 인근 해역을 기피하거나 우회하면서 해상 운임과 보험료가 동시에 치솟는 모양새다. 한 LNG 트레이딩 업체는 중동 항로의 워 리스크(war risk) 보험료가 화물 가치의 15~25% 수준으로 치솟았다고 전했고, 이로 인해 일부 선사는 차라리 선박을 놀리거나 다른 노선으로 돌리는 실정이라고 전했다. 중국 신화통신은 글로벌 선사들이 호르무즈와 페르시아만 항로를 피하기 위해 선박을 재배치하면서 해상운임과 보험료가 동시에 상승하고, 일부 화주들은 아예 신규 예약을 중단했다고 보도했다. 운임과 보험 쇼크는 곧바로 에너지 수입 가격과 전력 요금, 나아가 광범위한 물류비 상승으로 이어질 수 있다. 정유사와 발전사, 석유화학 기업의 원가가 이중으로 압박받게 되고, 여기에 컨테이너선과 벌크선까지 위험 해역을 피해 돌아가기 시작하면 중간재와 원자재, 곡물과 사료까지 운송 시간이 늘어나고 비용이 오른다. 호르무즈 해협의 폐쇄가 장기화되면 글로벌 공급망은 또 한 번 구조적인 병목을 겪을 전망이다. 가뜩이나 끈적끈적한 물가가 재차 급등할 수 있다는 우려가 나온다. 호르무즈 봉쇄로 유가가 배럴당 100달러를 넘어서는 수준으로 유지될 경우 미국과 유로존, 아시아 등 주요 수입국의 소비자물가지수가 수개월간 0.5~1.0%포인트의 상방 압력을 받을 수 있다는 시뮬레이션 결과가 여러 연구기관에서 제시된다. 유가가 배럴당 120달러를 넘고 상황이 장기화되는 경우에는 특히 에너지 집약도가 높은 신흥국과 유럽 일부 국가에서 물가와 성장률이 동시에 악화되는 스태그플레이션이 닥칠 수 있다는 경고다. AI 도구로 세계은행과 IMF, 민간 리서치기관의 모델을 종합하면 유가가 10달러 상승할 때마다 글로벌 경제 성장률은 0.1~0.2%포인트씩 떨어지고, 에너지 수입국의 경상수지와 재정 부담이 눈에 띄게 악화되는 것으로 확인된다. 유가 150달러 시나리오에 대한 스트레스 테스트에서는 일부 취약 신흥국에서 통화 가치 급락과 경상수지 위기가 동시에 발생할 수 있다는 결과도 제시됐다. 지금과 같이 전쟁과 제재, 수송 차질이 겹친 상황에서는 단순히 유가 상승분만이 아니라 LNG와 전력요금, 곡물과 비료, 운임비까지 연쇄적으로 튀어오를 수 있어 기존의 "유가 파급계수"보다 충격이 더 커질 수 있다는 점이 AI 기반 시뮬레이션에서 공통적으로 드러난다. 호르무즈 봉쇄가 장기화될 경우 아시아 제조 강국들의 심장부를 이루는 반도체와 석유화학, 철강, 조선, 자동차 산업이 동시에 압박을 받을 전망이다. 정유사와 발전사는 더 높은 가격에 원유와 LNG를 조달해야 하고, 이는 곧 전기 요금과 산업용 연료비 상승으로 이어질 수 있다. 석유 화학과 철강, 시멘트 등 에너지 소비가 높은 업종은 원재료와 연료 비용 상승과 동시에 해상 운임 상승까지 감내해야 한다. 자동차와 조선, 전자업체들은 중간재와 부품 공급 지연, 운송비 상승, 해외 수요 위축이라는 삼중고를 마주할 수 있다. 시장 전문가들은 10km 바닷길이 막히면서 에너지 공급과 해상 운임, 보험료와 전력 요금, 나아가 세계 각국의 물가와 성장률까지 동시에 흔들리는 '복합 쇼크'가 현실화되는 시나리오를 경고한다. shhwang@newspim.com 2026-03-03 13:17
사진
900만 울린 '왕사남 강가 포스터' [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객 돌파를 기념해 짙은 여운을 남기는 강가 포스터를 공개했다. '왕과 사는 남자'가 3일 900만 관객 돌파에 힘입어 강가 포스터를 공개했다. 영화 속 이홍위(박지훈)의 마지막과 함께 공개되는 장면 속 아련한 모습을 담아 깊은 울림을 전한다. 공개된 포스터는 왕위에서 쫓겨나 청령포로 유배된 이홍위가 강가에 홀로 앉아 쓸쓸히 물장난 치는 장면을 담았다. 흰색 도포를 입고 쪼그려 앉은 이홍위의 모습은 어린 나이에도 자유를 꿈꿨을 그의 심정을 짐작하게 해 먹먹한 감정을 자아낸다. [사진=(주)쇼박스]  특히, 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈이 포스터 속 장면에 대해 직접 소회를 밝힌 바 있어 관객들의 감정을 배가시킨다. 유해진은 "이홍위가 유배지 강가에서 물장난 쳤던 모습이 기억에 남고, 그때 엄흥도의 심정은 아들을 바라보는 심정이 아니었을까? 유배지가 아니라면 자유롭게 있을 나이인데, 너무 안쓰러웠다"라 말하며, 해당 장면에 대한 남다른 애정을 언급하기도 했다. 박지훈 또한 "강가에 쪼그리고 앉아 있는 장면은 해진 선배님의 제안으로 생긴 장면. 생각해 보니 친구들과 뛰어놀고 싶을 시기, 유배지에 와서 혼자 물장난을 치며 무슨 생각을 했을까? 그런 단종의 마음을 표현하려고 노력했다" 며, 해당 장면의 비하인드 스토리와 함께 이홍위의 복합적인 내면을 표현하고자 고심했던 과정을 밝혀 눈길을 모았다. 이처럼 배우들은 물론 900만 관객의 마음을 뒤흔든 강가 포스터는 '비운의 왕'이라는 단종의 단편적 이미지에서 벗어나 '인간 이홍위'에 집중한 '왕과 사는 남자'만의 서사를 선명하게 드러낸다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다. 모두가 알고 있는 역사 속 숨겨진 단종의 이야기로 900만 관객의 마음속에 묵직한 감동을 남기며 파죽지세의 흥행을 기록 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-03 08:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동