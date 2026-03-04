작년 기관 해외투자 20% 급증…잔액 5000억달러 첫 돌파

미 금리 인하에 채권 투자도 증가
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 지난해 우리나라 주요 기관투자가의 외화증권투자 잔액이 5000억달러를 넘어섰다. 미국 경제의 견조한 성장세와 인공지능(AI) 산업에 대한 기대 등으로 해외 주식과 채권 투자 잔액이 큰 폭으로 늘었다.
한국은행이 4일 발표한 '2025년중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향'에 따르면 2025년 말 기준 주요 기관투자가의 외화증권투자 잔액(시가기준)은 578억3000만달러로 전년 말보다 872억4000만달러(20.7%) 증가했다.
투자 주체별로 보면 자산운용사가 681억달러 늘어나 증가 폭이 가장 컸고, 보험사(94억3000만달러), 외국환은행(59억1000만달러), 증권사(38억달러)도 모두 증가했다.
상품별로는 외국주식이 660억4000만달러 늘어 가장 큰 증가폭을 기록했다. 주요국 증시 상승에 따른 평가이익에 자산운용사를 중심으로 한 순투자가 더해진 영향이다. 지난해 주요국 주가 변동률은 미국 S&P500이 16.4%, 나스닥이 20.4%, 유럽(Eurostoxx50)이 18.3%, 일본 니케이225가 26.2% 상승했다.
외국채권 투자 잔액도 189억8000만달러 증가했다. 미 연준의 금리 인하로 미국 10년물 국채금리가 2024년 말 4.57%에서 2025년 말 4.17%로 하락하면서 평가이익이 발생했고, 보험사를 중심으로 순투자가 확대된 데 따른 것이다.
거주자가 해외에서 발행하는 외화표시증권인 '코리안 페이퍼(Korean Paper)' 투자도 22억2000만달러 늘었다.
한은은 "미국 경제의 견조한 성장세와 AI 산업 발전에 대한 기대 지속 등으로 주요국 주가가 상승하고, 미 연준의 금리 인하 지속으로 미 국채 금리가 하락하면서 외국 주식 및 채권 모두 평가이익이 발생하고 순투자가 증가했다"고 설명했다.
romeok@newspim.com