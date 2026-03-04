LS, 미래세대 키운다..."베트남에 드림센터, 국내엔 과학교실"

해외봉사단·드림사이언스클래스 운영…국내외 교육 사회공헌 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS그룹이 글로벌 교육 지원과 지역사회 나눔 활동을 확대하고 있다. 미래세대 지원을 중심으로 사회공헌 활동을 이어가는 모습이다.
4일 LS그룹에 따르면 '미래세대의 꿈을 후원하는 든든한 파트너'라는 철학 아래 글로벌 개발사업과 취약계층 지원, 재해 성금 기부 등 사회공헌 활동을 지속하고 있다.
LS는 지난 2024년 5월 베트남 하이퐁시에 'LS 드림센터'를 개소했다. 하노이에 이어 두 번째다.
LS 드림센터 하이퐁은 지상 4층 규모 교육 시설이다. 미취학 아동 돌봄 프로그램과 가족 심리 상담, 한국어 교육을 운영한다. 향후 컴퓨터·IT 교육과 영어 교육도 진행할 계획이다.
베트남에 거주하는 한·베 가정은 빠르게 늘고 있다. 하노이 한베가족협회에 따르면 2016년 약 500가구였던 한·베 가정은 지난해 약 3000가구로 증가했다. LS는 현지 사회 문제 해결에 동참하기 위해 2023년 하노이에 첫 드림센터를 열었다.
LS그룹 관계자는 "LS가 베트남의 교육 인프라 개선에 이바지해 서로의 지속 가능한 성장을 위해 노력하는 것은 기업으로서 당연한 사회적 책무"라며 "LS 드림센터가 한-베 가정의 경제적 자립과 자녀 교육 문제를 해결하는 교두보 역할을 맡게 되길 기대한다"고 말했다.
LS는 해외 교육 지원 활동도 이어가고 있다. 2007년부터 대학생과 임직원으로 구성된 해외봉사단을 운영하고 있다. 베트남·인도·방글라데시·캄보디아·인도네시아 등 5개국에서 활동한다.
봉사단은 현지 학교에 'LS 드림스쿨'을 건립한다. 지금까지 베트남 하이퐁, 하이즈엉, 호치민, 동나이 등에서 23개 학교를 준공했다.
LS 대학생 해외봉사단은 올해로 20년째를 맞았다. 현재까지 28개 기수, 1300여 명이 참여했다.
지난해 7월 파견된 28기 봉사단은 베트남과 인도네시아 초등학교에서 과학 교실을 운영했다. 코딩로봇 제작과 비행발사대 실습을 진행했다. 예체능 수업과 위생 교육도 실시했다.
베트남 봉사단은 현지 대학생 IT봉사단과 협력했다. 'LS 드림스쿨 23호'에서 초등학생 대상 컴퓨터 교육을 진행했다. 태권도와 K-POP 공연도 선보였다. 학교 시설 보수 작업에도 참여했다.
국내에서는 'LS 드림사이언스클래스'를 운영한다. 초등학생 대상 과학 실습 교육 프로그램이다.
2013년 시작해 올해 21회째를 맞았다. 안양·구미·동해·부산·울산·인천·전주·청주·천안 등 9개 지역에서 진행한다.
이공계 대학생이 멘토로 참여한다. 자율주행 자동차 AI 미션 챌린지, 스펙트럼 스피커 제작 등 과학 실습을 운영한다. 문화 체험 프로그램도 함께 진행한다.
지난해 7월부터 8월까지 진행된 21기 프로그램에는 초등학생 180명이 참여했다. 안성 LS미래원에서는 비전캠프도 열렸다.
LS는 사회공헌 프로그램 'LS 러브 스토리'도 운영한다. 국가와 이웃을 위해 헌신한 개인과 단체를 발굴해 지원한다.
지난해 강릉 가뭄 당시 급수 지원 활동을 펼친 소방공무원을 'LS Love Story' 3호로 선정했다.
앞서 무료 급식 봉사단체 '사랑의밥차'를 1호로 선정했다. 지난해 산불 진화 과정에서 순직한 고(故) 박현우 기장과 권영선 이장을 2호로 선정했다.
LS그룹 관계자는 "서로의 지속 가능한 성장을 위해 함께 더 큰 가치를 만들어 나가는 것이 LS의 경영철학인 LS파트너십 정신"이라며 "앞으로 다양한 활동을 펼쳐 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
