초미세먼지 농도 가장 높은 '3월'…식약처 "KF 표기 확인하고 사용하세요"

KF 뒤 숫자 클수록 차단 효과 커
식약처 "심할 땐 외출 자제해야"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 미세먼지 등으로 마스크를 사용할 때는 의약외품(KF) 표시 여부를 확인하거나 의약품안전나라를 통해 식약처에서 허가된 제품인지 확인해야 한다.
식품의약품안전처는 4일 초미세먼지 농도가 가장 높은 3월을 대비해 KF 보건용 마스크의 올바른 사용법 등 안전 사용 정보를 안내했다.
의약외품 '보건용 마스크'는 황사·미세먼지 등 입자성 유해 물질 또는 감염원으로부터 호흡기 보호를 위해 사용하는 제품이다. 식약처는 보건용 마스크의 입자 차단 성능을 확인하기 위해 분진포집효율 등 마스크에 대한 성능 평가 자료를 검토해 허가하고 있다. 입자 차단 성능에 따라 'KF80', 'KF94', 'KF99'로 표시된다.
KF 뒤에 있는 숫자가 클수록 미세입자 차단 효과는 크지만 숨 쉬기가 불편할 수도 있다. 소비자는 입자성 유해 물질의 발생 수준과 개인별 호흡량 등을 고려해 적절한 제품을 선택해야 한다. 마스크를 착용할 때는 수건이나 휴지 등을 덧댄 후 착용하지 말고 코와 입을 완전히 가려 얼굴에 완전히 밀착해야 한다.
세탁 후 사용하면 유해물질이나 감염원으로부터 호흡기를 보호하는 기능이 떨어질 수 있어 유의해야 한다. 마스크 안쪽이 오염된 경우는 사용하지 않아야 한다. 다시 사용하는 경우 먼지나 세균에 오염돼 있을 수 있고 사용 기한이 지난 제품은 품질을 보증할 수 없기 때문이다.
소비자가 보건용 마스크를 구매할 때는 제품 용기나 포장에 있는 '의약외품' 또는 'KF' 표시를 확인해야 한다. 의약품안전나라를 통해 식약처에서 허가된 제품이 확인해 구입해도 좋다.
식약처는 "보건용 마스크를 사용해도 황사나 미세먼지로부터 완벽하게 보호되는 것이 아니므로 황사나 미세먼지가 심할 때는 가급적 외출이나 실외활동을 자제해야 한다"며 "외출한 경우 얼굴과 손·발을 깨끗이 씻는 등 위생수칙도 철저히 지키는 것이 중요하다"고 했다. 이어 식약처는 "일상생활에서 사용되는 의약외품을 소비자가 안심하고 사용할 수 있도록 안전 사용 정보를 꾸준히 제공할 예정"이라고 설명했다.
