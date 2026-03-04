BNK부산은행, 지역 고등학생 학력신장 지원사업 진행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 4일 부산광역시교육청에서 부산시교육청, 부산사회복지공동모금회와 함께 '고등학생 학력신장 지원사업' 지원식을 개최했다.
이번 지원사업은 부산지역 고등학생들의 학습 격차를 완화하고 자기주도 학습 역량을 강화하기 위해 실시됐다. 부산은행은 부산사회복지공동모금회에서 추천받은 310여 명에게 온라인 학습 수강권을 제공한다.
대학 입시 대비가 온라인 강의 중심으로 바뀐 가운데, 수강권 여부가 학습 성취도와 입시 정보에 접근하는데 영향을 미치고 있다. 이번 지원은 경제적 제약 없이 학습 기회를 보장하고자 하는 실질적인 교육 지원사업으로 진행된다.
김성주 은행장은 "학습 의지와 관계없이 환경적 어려움으로 인해 제약을 받는 학생들이 많다"며 "이번 지원을 통해 학생들이 조금이라도 개선된 환경에서 안정적으로 공부할 수 있기를 바란다"고 말했다.
또한, 부산은행은 초등학생 대상 금융교육 콘텐츠 지원 등 지역 학생들을 위한 다양한 교육 지원 사업을 지속해서 추진하고 있다.
