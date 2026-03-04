고성엔지니어링, 현대차그룹 얼라이언스 체결…"로봇 SI 솔루션 최초 공개"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 로봇 시스템 통합(SI) 솔루션 전문기업 고성엔지니어링은 현대차그룹 로보틱스랩과 'MobED 글로벌 시장 공략'을 위한 얼라이언스를 체결하고 모베드 기반 로봇 SI 솔루션을 최초 공개했다고 4일 밝혔다.
이번 협약은 현대차그룹이 엄격한 기술 검증을 거쳐 국내 5개사에 한정해 모베드(MobED) SI 협력 자격을 부여한 사례로, 고성엔지니어링이 극소수 공식 파트너사로 선정됐다는 점에서 의미가 크다.
모베드 얼라이언스는 현대차그룹 로보틱스랩, SI 기업, 부품 기업, 유관 기관이 참여하는 4자 협력 체계로 운영된다. 모베드는 바퀴를 독립적으로 제어해 차체 균형을 유지하는 DnL(Drive-and-Lift) 모듈을 핵심 기술로 하는 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼이다.
특히 고성엔지니어링은 아시아 대표 제조 AX 전시회 'AW2026'에서 모베드 기반 SI 솔루션 레퍼런스 모델을 처음 공개했다. 모베드 상단에 드론, 한팔형 협동로봇(CoBot), 양팔형 휴머노이드(Humanoid) 로봇을 탑재해 이종 로봇이 유기적으로 통합된 구조를 구현했다.
단일 로봇 운용을 넘어 복수 로봇을 연계한 확장형 산업 솔루션의 방향성을 제시한 것으로 평가받는다. 또한 선박·자동차·항공기 제조 현장에서 적용을 가정한 시뮬레이션도 소개했다. 해당 영상은 고소·고중량·고정밀·고반복 작업 환경에서 로봇이 수행할 수 있는 작업 시나리오를 구체화해 보여줬다.
이와 함께 주력 제품인 모마(MOMA·Mobile Manipulator) 로봇도 전시했다. 반도체, 이차전지, 디스플레이, 바이오 분야에서 다뤄지는 화학 물질 취급 공정에 로봇이 사용되는 과정을 시연하며 화학 용액 보관 용기를 자동으로 개폐 및 교체하는 정밀한 작업 능력을 선보였다.
최창신 고성엔지니어링 대표는 "그동안 많은 산업현장에서는 위치, 중량, 정밀, 반복 등 복합적 요소가 요구되는 고위험군 작업을 사람에게 의존해왔다"며 "앞으로 로봇 솔루션은 근로자 안전을 보호하고 기업의 지속 가능성까지 강화하는 산업 필수 요소로 정착할 것"이라고 전했다.
한편 고성엔지니어링은 지난 2023년 타임폴리오자산운용으로부터 150억원 규모의 시리즈A 투자 유치에 성공했다. 이어 2024년 삼성증권을 주관사로 선정해 IPO를 준비 중이다.
nylee54@newspim.com