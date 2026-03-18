[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장은 18일 "전 세계적인 원유 수급 비상 상황에서 아랍에미리트(UAE)가 한국에 최우선적으로 원유를 공급하기로 약속했다"며 "한국은 필요한 경우 언제든지 UAE로부터 긴급 원유를 구매할 수 있도록 합의했다. 결과적으로 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다"고 밝혔다.
강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다.
강 실장은 "UAE로부터 한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이라 약속 받았다"며 "지난번 600만 배럴 원유 확보를 포함해 총 2400만 배럴을 긴급 도입하게 됐다"고 설명했다.
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the13ook@newspim.com
[속보] 강훈식 "UAE로부터 1800만 배럴 추가 확보…최우선 공급받기로 약속"
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[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 강훈식 대통령 비서실장은 18일 "전 세계적인 원유 수급 비상 상황에서 아랍에미리트(UAE)가 한국에 최우선적으로 원유를 공급하기로 약속했다"며 "한국은 필요한 경우 언제든지 UAE로부터 긴급 원유를 구매할 수 있도록 합의했다. 결과적으로 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다"고 밝혔다.