2026.02.24 (화)
강훈식 "UAE로 1박 3일 출국"…'1000억 달러' 세일즈 외교 후속 논의

기사입력 :

최종수정 :

"제3국으로 함께 진출하는 성과 만들 것"
작년 11월, UAE서 양해각서 7건 체결
"시장가치 환산, 1000억 달러"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 =강훈식 대통령비서실장이 1000억 달러(약 150조원) 규모의 경제 효과가 기대되는 방위산업·인공지능(AI) 등 협력 강화를 위한 양해각서(MOU) 후속 논의를 위해 아랍에미리트(UAE)로 출국했다.

강 실장은 24일 오후 페이스북을 통해 "아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 정상회담과 UAE 국빈방문의 후속조치를 위해, 또 칼둔 행정청장의 방한에 대한 답방을 위해 1박 3일간 출국한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 김용범 정책실장(왼쪽부터), 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 국가안보실장이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 대화하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com

강 실장은 "방산·인공지능(AI)·K-컬쳐 분야에서의 협력 확대, 특히 대한민국과 UAE가 기술과 자본력을 합해 제3국으로 함께 진출하는 성과를 만들 수 있도록 힘쓰겠다"고 강조했다.

앞서 칼리드 빈 모하메드 알 나흐얀 UAE 아부다비 왕세자는 지난해 10월 APEC 정상회의가 열린 경주에서 이재명 대통령과 만난 바 있다. 이 대통령은 당시 "UAE는 대한민국의 아주 강력한 전통적 우방국가"라며 "왕세자의 방한을 계기로 한국과 아랍에미리트 간의 관계가 한층 더 발전하길 기대한다"고 말했다.

이후 이 대통령은 같은 해 11월 UAE를 국빈으로 방문했다. 이후 양국 정부는 정상회담을 계기로 AI, 우주탐사, 원자력 등 7개 분야에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다. 강 실장의 출국은 당시 체결한 MOU에 대한 후속조치와 실무협의를 논의하기 위한 것으로 보인다.

강 실장은 당시 아부다비 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 "AI 협력 200억 달러, 방산 수출 150억 달러, K-컬처는 시장가치로 환산할 경우에 704억 달러 등 총 1000억 달러가 넘는다"며 "원화로는 150조 원에 달하는 만큼 이번 정상회담은 단순한 우호 과시에 멈추는 것이 아니라 실질적인 경제동맹의 출발이 될 것"이라고 밝혔다.

pcjay@newspim.com

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
