강훈식 "국민 태운 UAE 여객기 오늘 인천 도착…원유 600만 배럴 확보"

"UAE 대형 여객기 두바이 출발

6일 저녁 7시 30분 인천공항 착륙

아부다비서 출발 여객기, 내일 재개

UAE, 공동 비축 물량 언제든 제공"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 격화되는 중동 상황에서 국민 안전과 자원 안보를 위해 아랍에미리트(UAE)와 극적 협의에 성공했다. UAE는 한국 국민 귀국을 위한 항공기 지원과 600만 배럴의 원유를 지원하기로 했다.

강훈식 대통령 비서실장은 6일 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 이같이 밝혔다.

강 실장은 "UAE항공의 대형 여객기가 두바이에서 출발해 한국으로 들어오는 중"이라면서 "오늘 저녁 7시 30분이면 인천공항에 착륙할 것"이라고 말했다.

강훈식 대통령비서실장이 지난 3일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

강 실장은 "UAE는 지역 내 긴장 상황을 직접 경험하고 있는 어려운 상황 속에서도 한국을 배려한 특별 지원을 결정했다"고 UAE에 고마움을 표했다.

강 실장에 따르면 현재 14개 중동 국가에 한국민이 약 1만8000명이 머물고 있다. 이 중 4900명이 단기 체류자다. 단기 체류자 중 3500여 명이 항공편 취소로 인해 UAE와 카타르에 머물며 귀국을 기다리는 중이다.

강 실장은 "정부는 한국민의 안전한 귀국을 돕기 위해 UAE에서 한국으로 오는 항공기 운항 재개 방안을 긴밀히 협의했다"며 "어제 UAE 한국 전담 인사이며 카운터 파트인 칼둔 행정청장에게 한국민의 안전한 귀국을 지원해 줄 것을 요청했다"고 설명했다.

강 실장은 "아부다비에서 출발하는 에티하드항공 여객기는 내일(7일)부터 운항이 재개될 것으로 예상한다"며 "대한항공 전세기를 추가 투입해 최대한 조속한 시일 안에 국민을 모두 모셔올 수 있도록 UA와 협의를 계속해 나가겠다"고 밝혔다.

특히 청와대는 UAE로부터 원유 600만 배럴도 구입하기로 했다.

강 실장은 "한국이 구입하는 원유의 70%가 호르무즈해협을 통과하는데 해협이 묶인 상황"이라면서 "이재명 대통령 지시에 따라 칼둔 행정청장과 원유 도입 방안을 협의했고 600만 배럴 이상의 원유 긴급 도입이 확정됐다"고 밝혔다.

이에 따라 UAE는 먼저 호르무즈해협 통과가 필요하지 않은 대체 항만에 각 200만 배럴 규모의 원유를 실을 수 있는 한국 국적 유조선 2척을 즉시 접안할 수 있게 했다.

이를 통해 UAE 국영 석유회사가 항구 내에 보관 중인 원유 400만 배럴을 채워 조속한 시일 안에 복귀하도록 할 계획이다.

강 실장은 "UAE가 한국에 보관 중인 공동 비축 물량 중 200만 배럴은 한국이 원한다면 언제든지 제공할 수 있다는 약속도 받았다"고 밝혔다.

강 실장은 "이번 UAE 원유 긴급 도입은 양국 간 전략적 경제협력의 결실"이라면서 "국산 한국형 방공 시스템인 '천궁'이 UAE의 안보를 지키듯이 UAE 원유가 한국 에너지 안보에 기여하고 있는 것"이라고 강조했다.

