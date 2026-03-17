식약처, '1342 용기한걸음' 카톡 상담 개설...MZ세대 상담 문턱 낮춘다

상반기, 오전 9시~오후 10시 시범 운영

7월부터 24시간 동안 문자·채팅 서비스

식약처장 "재활 체계 강화로 지원 강화"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 10~30대 젊은 층의 상담 접근성을 높이기 위해 카카오톡 오픈 채팅을 활용한 익명 마약류 문자·채팅 상담 시스템이 새롭게 개설된다.

식품의약품안전처는 지난 16일부터 대국민 마약류 상담의 접근성 강화를 위해 전 국민이 애용하는 카카오톡(SNS) 오픈 채팅을 활용한 문자·채팅 상담 시스템을 개설했다고 17일 밝혔다.

식약처는 한국마약퇴치운동본부를 통해 '1342 용기한걸음센터' 전화상담을 운영한다. 24시간 익명으로 비밀이 보장된다. 그러나 카카오톡 오픈 채팅방에 익숙한 10대~30대 젊은 층을 위해 익명으로 털어놓고 이야기할 수 있는 문자·채팅 상담 시스템을 개설했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 26일 오후 서울 영등포구 용기한걸음1342 24시 마약류 전화상담센터에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2024.03.26 mironj19@newspim.com

문자·채팅 상담을 이용하고자 하는 국민은 카카오톡 채널에서 '1342 용기한걸음 마약류 상담센터' 채널을 추가한 후 상담 기능을 이용할 수 있다. 기존 전화상담이 어렵거나 목소리 노출이 꺼려지는 경우 또는 음성 대화보다 편리하게 익명으로 상담할 수 있다.

상반기에는 오전 9시부터 오후 10시까지 시범 운영된다. 상담 유형, 주요 호소 문제, 자원 연계 여부 등을 파악하고 오는 7월부터 24시간 동안 문자·채팅 상담서비스를 제공할 계획이다. 시범 운영 기간 동안 심야 시간에 신청하는 문자·채팅 상담에 대해서는 챗봇 자동응답·1342 전화상담 안내 기능 등을 통해 공백을 최소화하면서 단계적으로 확대한다.

오유경 처장은 "기존 24시간 전화상담과 더불어 젊은 층 수요와 트렌드를 반영한 문자·채팅 상담을 도입함으로써 전 세대에 걸쳐 마약류 상담의 접근성과 편의성을 높이고 1342 용기한걸음센터 상담에서 전국 17개 시도에 자리잡고 있는 함께한걸음센터까지 이어지는 재활 체계를 강화해 많은 사람들이 사회재활 서비스를 제공받을 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com