[ETF시황] 클라우드·데이터센터 ETF 강세…원유·인버스는 약세

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AI데이터센터 ETF 9.99%↑, 클라우드 테마도 강세

인버스 ETF 최대 -7.14%…원유 테마 4.38% 하락

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 14일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 클라우드컴퓨팅·데이터센터 관련 상품이 강세를 보인 반면 원유·인버스 계열은 약세를 나타냈다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus(9.99%), TIGER 200IT레버리지(8.99%), RISE 미국AI클라우드인프라(7.31%), TIGER 증권(6.58%), PLUS 글로벌수소&차세대연료전지(6.47%) 순이었다.

테마별로는 클라우드컴퓨팅(6.95%) 관련 ETF가 가장 높은 상승률을 기록했다. 이밖에 데이터센터(5.73%), 양자컴퓨터(3.98%), 사이버보안(3.82%), 희토류(3.76%) 테마도 강세를 보였다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 미·이란 합의 기대속 14일 오후 코스피가 전장 종가보다 159.13 포인트(2.74%) 상승하며 5967.75로, 코스닥은 22.04 포인트(2.00%) 상승한 1121.88로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.04.14 yym58@newspim.com

반면 수익률 하위권에는 KIWOOM 200선물인버스2X(-7.14%), PLUS 200선물인버스2X(-6.87%), KODEX 200선물인버스2X(-6.25%), RISE 200선물인버스2X(-5.73%), TIGER 200선물인버스2X(-5.53%) 등이 이름을 올렸다.

테마별 하락에서는 원유(-4.38%)의 낙폭이 가장 컸다. 원유/가스기업(-3.13%), 유틸리티섹터(-1.56%), 화장품(-1.26%), 농산물(-0.74%) 테마도 약세를 나타냈다.

자금 흐름은 지수 추종형·레버리지 ETF로 유입되는 모습이다. 전일 기준 자금 순유입 상위 ETF는 KIWOOM 200으로 1318억원이 들어왔고, KODEX 200타겟위클리커버드콜(1207억원), KODEX 레버리지(1201억원), TIGER 반도체TOP10(610억원), KODEX 원자력SMR(484억원) 등에도 자금이 유입됐다.

반면 TIGER CD금리투자KIS(합성)에서는 2057억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 나타났고, KODEX 코스닥150(-1116억원), KODEX 200(-923억원), TIGER 200(-748억원), RISE 200(-355억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.

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