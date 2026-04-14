전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[마감시황] 코스피 6000 탈환 눈앞...미·이란 전쟁 끝물인가?

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 14일 코스피가 미·이란 협상 기대감에 6000선 돌파 시도했다.
  • 75로 2.74% 상승 마감하며 외국인·기관 순매수했다.
  • 반도체·증권주 강세로 시장 실적 모멘텀 부각됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피, 2.74% 오른 5967 마감, 장중 6001.34 터치
코스닥도 2.00% 오른 1121…반도체·증권·전력기기 강세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미·이란 후속 협상 기대감이 재부각되며 코스피가 장중 6000선을 돌파했다. 종가 기준 안착에는 실패했지만 약 31거래일 만의 재돌파 시도로 시장의 관심이 쏠렸다.

14일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일 대비 159.13포인트(2.74%) 오른 5967.75에 거래를 마쳤다. 거래대금은 26조6677억원으로 집계됐다.

외국인과 기관이 각각 8301억원, 1조2529억원을 순매수한 반면 개인은 2조3923억원을 순매도했다.

이날 코스피는 오전 10시26분 기준 6000.72를 기록하며 6000선을 돌파했다. 장중 고가는 6026.52를 찍었다. 코스피가 6000선을 넘어선 것은 지난 2월 25일 장중 처음 6000선을 돌파한 이후 약 31거래일 만이다. 당시 코스피는 종가 기준 6083선 안팎을 기록하며 6000선에 안착한 바 있다. 이후 미·이란 협상 결렬, 호르무즈 해협 봉쇄 선언 등 지정학적 리스크로 조정을 받았던 지수가 이날 재차 6000선 돌파를 시도했다.

이경민 대신증권 FICC리서치부 연구원은 "이란 전쟁 협상 시나리오에 무게가 실리는 상황"이라며 "트럼프 대통령이 이란이 합의를 강하게 원하고 있다고 언급한 데다 호르무즈 해협 통과 선박 수가 이란 사태 이후 최고치인 34척으로 늘어나며 투자심리가 고조됐다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 미·이란 합의 기대속 14일 오후 코스피가 전장 종가보다 159.13 포인트(2.74%) 상승하며 5967.75로, 코스닥은 22.04 포인트(2.00%) 상승한 1121.88로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.04.14 yym58@newspim.com

강세 배경으로는 미·이란 후속 협상 기대감이 꼽힌다. 협상 결렬의 주된 원인이었던 우라늄 농축 문제와 관련해 미국이 이란의 관련 활동 20년 중단을 제안한 반면 이란은 5년 중단안을 역제안한 것으로 전해졌다. 아직 최종 합의와는 거리가 있지만 협상이 이어지고 합의 간극이 좁혀지고 있다는 점이 긍정적으로 해석됐다. JD 밴스 부통령도 이란 핵 문제 협상에서 진전이 있었다고 밝히며 합의 기대감을 확대했다. 파키스탄도 이슬라마바드에서 미국과 이스라엘의 두 번째 회담 개최를 추진 중인 것으로 전해졌다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(+2.74%), SK하이닉스(+6.06%), SK스퀘어(+10.34%), 현대차(+2.72%), 삼성전자우(+2.09%), 두산에너빌리티(+0.40%), 기아(+1.22%) 등이 올랐다. 반면 LG에너지솔루션(-0.37%), 한화에어로스페이스(-0.46%), 삼성바이오로직스(-0.90%)는 하락했다.

업종별로는 증권(+6.17%), 복합기업(+5.81%), 반도체와반도체장비(+3.87%), 전기장비(+3.07%), 조선(+2.60%), 자동차(+2.26%), 우주항공과국방(+0.53%), 은행(+0.39%), 제약(+0.27%)이 강세를 보인 반면 전기제품(-0.10%)은 약세를 나타냈다.

특징주로는 반도체 관련주가 강세를 보였다. 지정학적 리스크 완화로 억눌렸던 실적 기대감이 부각되며 SK하이닉스(+6.06%)가 장중 신고가를 경신했고 삼성전자(+2.74%), SK스퀘어(+10.34%), 이수페타시스(+4.01%)도 강세를 나타냈다. 전력기기 업종도 AI 인프라 투자 수요 기대감을 바탕으로 HD현대일렉트릭(+5.36%), LS ELECTRIC(+3.57%), 산일전기(+6.19%) 등이 올랐다. 증권주는 브로커리지 이익 기대감이 유효한 가운데 실적 모멘텀이 상방 압력으로 작용했다. 재건 테마에서는 DL이앤씨(+4.76%), 삼성E&A(+4.54%), GS건설(+3.17%)이 강세를 보였다.

광통신·스페이스X 상장 기대감을 배경으로 한 테마주도 일제히 상한가에 근접했다. 루멘스(+30.00%), 아이씨에이치(+29.99%), 퀄리타스반도체(+29.98%), 프럼파스트(+29.97%), 에프알텍(+29.97%), 가온그룹(+29.97%), 빛샘전자(+29.96%), 서울전자통신(+29.95%), 사토시홀딩스(+29.94%), 아주IB투자(+29.93%) 등이 급등했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 22.04포인트(2.00%) 오른 1121.88에 장을 마쳤다. 거래량은 14억1755만주, 거래대금은 14조3923억원으로 집계됐다. 개인이 1166억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 68억원, 1289억원을 순매도했다.

외국인 순매수 상위 종목은 ▲SK하이닉스 ▲신일전기 ▲한화에어로스페이스 ▲SK스퀘어 ▲효성중공업이었고 순매도 상위는 ▲삼성전자 ▲대우건설 ▲LIG넥스원 ▲LS ELECTRIC ▲대한광통신이었다. 기관 순매수 상위는 ▲KODEX AI전력핵심인프라 ▲KODEX 코스닥150 ▲테스 ▲삼양식품 ▲SK텔레콤이었고 순매도 상위는 ▲삼성전자 ▲KODEX 200타겟위클리커버드콜 ▲ISC ▲KODEX 200선물인버스2X ▲에코프로였다.

이경민 연구원은 "이란 사태 출구 전략이 가시화되면서 대부분 업종이 강세를 보였다"며 "지정학적 불확실성이 완화되며 국내 증시의 억눌렸던 실적 모멘텀이 부각됐고 차주 실적 발표가 예정된 SK하이닉스가 장중 신고가를 경신하며 지수 상승을 견인했다"고 전했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 8.1원 내린 1481.2원에 거래를 마쳤다.

 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동