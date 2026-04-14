[마감시황] 코스피 6000 탈환 눈앞...미·이란 전쟁 끝물인가?

코스피, 2.74% 오른 5967 마감, 장중 6001.34 터치

코스닥도 2.00% 오른 1121…반도체·증권·전력기기 강세





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미·이란 후속 협상 기대감이 재부각되며 코스피가 장중 6000선을 돌파했다. 종가 기준 안착에는 실패했지만 약 31거래일 만의 재돌파 시도로 시장의 관심이 쏠렸다.

14일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일 대비 159.13포인트(2.74%) 오른 5967.75에 거래를 마쳤다. 거래대금은 26조6677억원으로 집계됐다.

외국인과 기관이 각각 8301억원, 1조2529억원을 순매수한 반면 개인은 2조3923억원을 순매도했다.

이날 코스피는 오전 10시26분 기준 6000.72를 기록하며 6000선을 돌파했다. 장중 고가는 6026.52를 찍었다. 코스피가 6000선을 넘어선 것은 지난 2월 25일 장중 처음 6000선을 돌파한 이후 약 31거래일 만이다. 당시 코스피는 종가 기준 6083선 안팎을 기록하며 6000선에 안착한 바 있다. 이후 미·이란 협상 결렬, 호르무즈 해협 봉쇄 선언 등 지정학적 리스크로 조정을 받았던 지수가 이날 재차 6000선 돌파를 시도했다.

이경민 대신증권 FICC리서치부 연구원은 "이란 전쟁 협상 시나리오에 무게가 실리는 상황"이라며 "트럼프 대통령이 이란이 합의를 강하게 원하고 있다고 언급한 데다 호르무즈 해협 통과 선박 수가 이란 사태 이후 최고치인 34척으로 늘어나며 투자심리가 고조됐다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 미·이란 합의 기대속 14일 오후 코스피가 전장 종가보다 159.13 포인트(2.74%) 상승하며 5967.75로, 코스닥은 22.04 포인트(2.00%) 상승한 1121.88로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.04.14 yym58@newspim.com

강세 배경으로는 미·이란 후속 협상 기대감이 꼽힌다. 협상 결렬의 주된 원인이었던 우라늄 농축 문제와 관련해 미국이 이란의 관련 활동 20년 중단을 제안한 반면 이란은 5년 중단안을 역제안한 것으로 전해졌다. 아직 최종 합의와는 거리가 있지만 협상이 이어지고 합의 간극이 좁혀지고 있다는 점이 긍정적으로 해석됐다. JD 밴스 부통령도 이란 핵 문제 협상에서 진전이 있었다고 밝히며 합의 기대감을 확대했다. 파키스탄도 이슬라마바드에서 미국과 이스라엘의 두 번째 회담 개최를 추진 중인 것으로 전해졌다.



시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(+2.74%), SK하이닉스(+6.06%), SK스퀘어(+10.34%), 현대차(+2.72%), 삼성전자우(+2.09%), 두산에너빌리티(+0.40%), 기아(+1.22%) 등이 올랐다. 반면 LG에너지솔루션(-0.37%), 한화에어로스페이스(-0.46%), 삼성바이오로직스(-0.90%)는 하락했다.

업종별로는 증권(+6.17%), 복합기업(+5.81%), 반도체와반도체장비(+3.87%), 전기장비(+3.07%), 조선(+2.60%), 자동차(+2.26%), 우주항공과국방(+0.53%), 은행(+0.39%), 제약(+0.27%)이 강세를 보인 반면 전기제품(-0.10%)은 약세를 나타냈다.

특징주로는 반도체 관련주가 강세를 보였다. 지정학적 리스크 완화로 억눌렸던 실적 기대감이 부각되며 SK하이닉스(+6.06%)가 장중 신고가를 경신했고 삼성전자(+2.74%), SK스퀘어(+10.34%), 이수페타시스(+4.01%)도 강세를 나타냈다. 전력기기 업종도 AI 인프라 투자 수요 기대감을 바탕으로 HD현대일렉트릭(+5.36%), LS ELECTRIC(+3.57%), 산일전기(+6.19%) 등이 올랐다. 증권주는 브로커리지 이익 기대감이 유효한 가운데 실적 모멘텀이 상방 압력으로 작용했다. 재건 테마에서는 DL이앤씨(+4.76%), 삼성E&A(+4.54%), GS건설(+3.17%)이 강세를 보였다.

광통신·스페이스X 상장 기대감을 배경으로 한 테마주도 일제히 상한가에 근접했다. 루멘스(+30.00%), 아이씨에이치(+29.99%), 퀄리타스반도체(+29.98%), 프럼파스트(+29.97%), 에프알텍(+29.97%), 가온그룹(+29.97%), 빛샘전자(+29.96%), 서울전자통신(+29.95%), 사토시홀딩스(+29.94%), 아주IB투자(+29.93%) 등이 급등했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 22.04포인트(2.00%) 오른 1121.88에 장을 마쳤다. 거래량은 14억1755만주, 거래대금은 14조3923억원으로 집계됐다. 개인이 1166억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 68억원, 1289억원을 순매도했다.

외국인 순매수 상위 종목은 ▲SK하이닉스 ▲신일전기 ▲한화에어로스페이스 ▲SK스퀘어 ▲효성중공업이었고 순매도 상위는 ▲삼성전자 ▲대우건설 ▲LIG넥스원 ▲LS ELECTRIC ▲대한광통신이었다. 기관 순매수 상위는 ▲KODEX AI전력핵심인프라 ▲KODEX 코스닥150 ▲테스 ▲삼양식품 ▲SK텔레콤이었고 순매도 상위는 ▲삼성전자 ▲KODEX 200타겟위클리커버드콜 ▲ISC ▲KODEX 200선물인버스2X ▲에코프로였다.

이경민 연구원은 "이란 사태 출구 전략이 가시화되면서 대부분 업종이 강세를 보였다"며 "지정학적 불확실성이 완화되며 국내 증시의 억눌렸던 실적 모멘텀이 부각됐고 차주 실적 발표가 예정된 SK하이닉스가 장중 신고가를 경신하며 지수 상승을 견인했다"고 전했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 8.1원 내린 1481.2원에 거래를 마쳤다.

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