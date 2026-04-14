정원오, 서울시 추경 발표에 "시차출근제·유연근무제 확대" 주장

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서울시, 14일 1조4000억원 규모 추경안 발표

"대중교통 조조 할인·재생 에너지로 전환해야"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 서울시가 14일 발표한 2026년 1차 추가경정예산안에 대해 "대중교통 조조할인 시간대 연장 및 할인율 확대나 시차출근제 등 유연근무제 확대 지원 등은 이번에 반영되지 않아 아쉽다"고 밝혔다.

이날 정 후보는 페이스북을 통해 기후동행카드 한시 할인·K-패스 할인 등 내용이 담긴 서울시의 추경안에 대해 "이번 (중동) 위기를 (서울시가) 얼마나 무겁게 보고 있는지 솔직히 잘 느껴지지 않는다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오후 서울 중구 착착캠프에서 열린 문화예술도시위원회 출범식에서 축사를 하고 있다. 2026.04.14 mironj19@newspim.com

정 후보는 "중동전쟁으로 기름값이 오르고, 물가가 뛰고, 에너지 부담이 커지는 상황"이라며 "단기 처방과 함께 왜 이런 위기가 반복되고 시민 부담이 왜 더 커지는지에 대한 고민이 함께 필요하다"라고 짚었다.

서울시가 내놓은 대중교통 요금 할인 정책만으로는 한계가 있어 출근 수요 자체를 분산해야 시민도 덜 힘들고 도시도 덜 막힌다는 주장이다.

정 후보는 "저의 공약인 베란다 태양광 지원 재개, 에너지전환 지원센터 등 설치, 플러그인 태양광 구독 서비스 도입, 서울형 제로에너지 건축과 건물 효율 개선 같은 대책이 함께 추진되어야 시민이 집과 일터에서 실제로 쓰는 에너지 비용을 줄일 수 있다"고 했다.

그러면서 "서울시는 이제라도 교통수요 분산으로 출근시간 혼잡을 줄이고, 재생에너지로의 전환을 지원하고, 건물 효율을 높여 에너지 비용 부담을 줄이는 대책을 보완해야 한다"며 "서울의 체질 개선하기엔 이번 추경은 그래서 아직 부족할 수밖에 없다"고 지적했다.

한편 서울시는 이날 총 1조 4570억원의 추경을 편성한다고 밝혔다. 이는 올해 기정예산(51조4857억원)의 2.8%에 달하며, 오는 15일 서울시의회에 추경안을 제출해 심의를 요청할 계획이다.

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