서울시, 1조4000억 추경…고유가 대응·취약계층 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 중동발 위기 대응 위해 1조4570억원 추경안을 편성했다.
- 고유가에 기후동행카드 페이백과 K패스 할인율을 높이고 대중교통 지원을 확대했다.
- 소상공인 자금 3조원으로 늘리고 취약계층 복지 지원도 강화했다.
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기후동행카드 3만원 페이백·K-패스 할인율 상향
서교공·시내버스에 각 1000억원 재정지원 단행
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 중동발 위기에 선제 대응하기 위해 올해 처음으로 약 1조4000억원 규모의 추가경정예산안을 편성했다. 고유가 상황 속 기후동행카드 페이백·K패스 할인율을 높인다. 취약계층·소상공인에 대한 지원책도 강화했다.
서울시는 '2026년 제1회 추가경정예산안'을 편성했다고 14일 밝혔다. 오는 15일 서울시의회에 제출해 심의를 요청할 계획이다.
추경은 1조4570억원으로 올해 기정예산 51조4857억원 대비 2.8% 수준이다. 원안 통과 시 올해 서울시 예산은 52조9427억원이 된다.
추경은 고유가 대응 체질개선(4956억원)에 가장 많이 편성했다. 또 자치구 민생 현안 대응 지원을 위한 조정교부금 3530억원도 포함됐다. 통상 조정교부금 정산분은 전년도 결산 결과에 따라 추경에 반영했지만, 이번에는 교부금 일부를 선제 지원한다. 고유가 피해지원금 매칭지원(1529억원), 피해계층 밀착 지원(1202억원)도 담겼다.
고유가 대응 체질개선 방안 중 하나로 대중교통 이용 활성화에 4695억원을 투입한다. 기후동행카드는 3만원 페이백을 통해 3개월간 반값 수준인 월 3만원에 이용 가능하며, K-패스 할인·환급률도 상향한다.
아울러 대중교통 수요 증가 대응·운영기관 재정부담 완화를 위한 지하철·시내버스 재정지원 확대한다. 서울교통공사와 시내버스에 각 1000억원을 지원해 안정적 대중교통 서비스를 보장한다. 장애인 버스요금 지원에도 56억원을 투입한다.
친환경 차량 보조금 지원 물량도 확대한다. 수소버스 보급 확대에 117억원을, 전기버스·화물차 보급 확대에 164억원을 편성했다. 정부의 고유가 피해지원금 사업 신속 추진을 위해 서울시 부담분으로 1529억원을 지원한다.
소상공인에 대한 자금지원도 기존 2조7000억원에서 3조원으로 확대한다. '무보증료, 무담보, 무방문 위기 대응자금'도 신설했다. 서울사랑상품권을 두 배로 확대하고, 전통시장 행사 지원와 골목형상점가 지정·육성지원에도 추가 자원을 투입한다. 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 피해를 본 중소기업을 위해 긴급 물류비 바우처, 수출보험·보증료 지원, 매출채권보험료 지원도 마련했다.
취햑계층을 위한 ▲서울형 긴급복지 지원 ▲서울형 기초보장제도 ▲노인맞춤돌봄서비스 ▲발달장애인 낮활동 및 방과후 활동 지원 ▲전세보증금 반환보증료 지원 등에도 추가 자원을 투입한다.
추경 재원은 2025 회계연도 결산 결과 예상되는 순세계잉여금을 활용한다.
이동률 기획조정실장 직무대리는 "이번 추경은 당면한 위기를 타개하는 동시에, 위기 이후를 내다보는 전환의 토대를 함께 놓는 것이 목표"라며 "현장에서 체감되지 않는 대책은 의미가 없다는 원칙 아래, 의회 의결 즉시 예산을 신속히 집행해 시민의 삶을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com