서울시, 중동발 경제 위기 대응에 추경 착수…4월 확정·1조원 규모되나

소상공인 자금 지원 확대…"중동 위기 안정 '핀셋 지원'"



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 중동발 경제 위기에 대응하기 위해 올해 첫 추가경정예산을 발표한다. 이르면 이달 내 추경 편성이 완료될 것으로 관측된다.

2일 서울시에 따르면 시는 중동 사태로 타격을 입은 수출 중소기업에 긴급 물류비 바우처와 수출보험 안전망을 제공하고, 소상공인을 위한 자금 지원·특별 보증·판로 개척·소비 촉진 등 지원책을 마련하겠다는 방침이다.

이민경 서울시 대변인은 전날 입장문에서 "중동전쟁이 촉발한 고유가·고물가·고환율 충격이 실물경제에 타격을 주고 있다"며 "서울시는 위기에 더욱 취약한 고리를 면밀히 살펴 '핀셋 지원'을 하겠다"고 밝혔다. 또 "서울형 복지사업 대상자를 확대해 위기 상황에서 더 큰 고통을 겪는 취약계층을 두텁게 지원하고, 복지 사각지대를 줄이겠다"고 했다.

이번 상반기 재원은 지난해 1차, 2차 추경안으로 비춰볼 때 1조원 내외일 것으로 예상된다. 서울시 관계자는 "민생 여건과 경제 상황을 세밀하게 검토해 효과적인 추경안을 마련하고 있다"며 "서울시의회와 일정 협의를 통해 최대한 빠른 추경예산 확정을 추진 중"이라고 말했다.

서울시는 추경안을 편성하면 서울시의회에 제출하고, 서울시의회는 상임위원회·예산결산특별위원회 심의 과정을 거친다. 이후 서울시의회 본회의에서 최종 의결 시 확정된다.

서울시는 위기에 더욱 취약한 고리를 면밀히 살펴 '핀셋 지원'을 하겠다고 강조했다. 지난해의 경우 1차 추경 발표 당시 노후 하수관로 정비사업에 가장 많은 예산을 편성한 바 있다. 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 인한 피해를 최소화하기 위해 중소기업에 최대 5억원의 융자를 지원하는 등의 정책도 포함됐다.

올해는 중동발 위기 대응에 초점이 맞춰진다. 앞서 지난달 23일 오세훈 서울시장은 비상경제대책회의를 열고 종합 대응 방안을 발표했다. 당시 오 시장은 ▲수출입기업 지원책 ▲소상공인 금융지원 확대 ▲물가 안정 대응 ▲공공요금 인상 요인 최소화 등을 언급한 바 있다.

이어 오 시장은 소상공인을 위한 금융권 융자금 등 지원을 기존 2조7906억원에서 3000억원을 추가 투입해 3조원으로 늘리겠다고 했다. 아울러 서울사랑상품권을 1000억원 추가해 총 2500억원을 발행하고, 광역 땡겨요 배달전용상품권을 1000억원 신규 발행해 위축된 소비심리를 끌어올리겠다는 구상을 내놨다.

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