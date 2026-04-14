[종합] 서울시, 1.4조 규모 추경…기후동행카드 등 '교통비 부담 완화' 초점

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 1조4570억원 추경을 편성했다.
- 중동발 고유가 대응에 4956억원을 투입해 대중교통 이용을 활성화했다.
- 기후동행카드 페이백과 버스·지하철 지원으로 시민 부담을 줄인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울교통공사·시내버스에 각각 1000억 원 지원
오세훈, 방산시장 찾아 원재료 공급 상황 청취도
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 올해 첫 추가경정예산을 통해 중동발 위기에 선제 대응한다. 고유가 상황에서 대중교통 이용률이 증가한 것을 감안해 기후동행카드·K-패스를 한시적 할인·환급하고, 서울교통공사와 시내버스에 재정 지원을 할 방침이다.
14일 서울시는 '2026년 제1회 추가경정예산 기자설명회'를 열고 총 1조4570억원의 추경을 편성한다고 밝혔다. 이는 올해 기정예산(51조4857억원)의 2.8%에 달하며, 서울시는 내일 서울시의회에 추경안을 제출해 심의를 요청할 계획이다.
가장 많은 비용을 편성한 고유가 대응 체질개선(4956억원)의 주요 내용은 대중교통 이용 활성화다.
최근 중동 전쟁 여파로 기름값이 크게 뛰자 대중교통 이용이 늘고 있다. 서울교통공사에 따르면 지난 3월 첫째 주 서울 지하철 승하차 건수는 전년 동기 대비 0.7% 늘어나는 데 그쳤지만 4월 첫째 주와 둘째 주에는 각각 전년 동기 대비 6.8%, 3.8% 급증했다.
이런 상황에서 서울시는 시민들의 대중교통 부담을 줄이기 위해 총 4695억원을 투입한다.
오는 4~6월까지 3개월간 기후동행카드 30일권 이용자를 대상으로 3만원 페이백을 진행한다. 기존 6만2000원이었던 일반권은 3만2000원으로, 청년·청소년·2자녀(5만5000원)는 2만5000원으로 낮아진다.
이번 혜택으로 서울시는 지난해 80만명이었던 기후동행카드 이용자가 오는 6월에는 100만명으로 확대될 것으로 보고 있다. 아울러 K-패스는 기본형은 환급률이 인상되고, 정액형은 가격이 할인된다. 장애인 버스요금 지원에도 56억원을 투입한다.
대중교통 수요 증가 대응·운영기관 재정부담 완화를 위해 서울교통공사와 시내버스에 각 1000억원씩 총 2000억원을 지원한다. 이동률 서울시 기획조정실장 직무대리는 "서울교통공사 같은 경우는 노후 시설이 많다"라며 "이번에 추가로 1000억원을 투자해 노후 시설에 대한 안전 교체라든지 이런 부분에 (예산을) 투입할 수 있을 것"이라고 설명했다.
또 ▲자치구 조정교부금 3530억원, 정부의 고유가 피해지원 사업 신속 추진을 위한 ▲고유가 피해지원금 매칭지원 1529억원을 비롯해 소상공인과 호르무즈 해협 봉쇄로 피해를 본 수출입 기업 등 중소기업 및 취약계층을 지원하는 ▲피해계층 밀착 지원 1202억원도 편성됐다.
이중 청년 월세 특별배정에 30억원을 신규 투입한다. 기존 1인가구 중심이었던 서울시 청년 월세 지원 사업은 지원에서 전세사기 피해자·한부모 가정 등 총 3000명씩 월 최대 20만원을 별도 지원한다.
한편 이날 오전 오세훈 서울시장은 추경 조기 편성 발표에 앞서 인쇄·포장 산업 도매시장인 서울 중구 방산시장을 찾았다.
오 시장은 상인회장으로부터 최근 국제 유가·나프타 가격 상승으로 플라스틱·비닐 등 원재료비 가격이 급등하며 생산·공급에 차질이 빚어진 상황에 대해 청취했다.
오 시장은 "중동사태로 위기를 겪고 계신 소상공인을 위해 추경으로 신설한 위기대응 자금(1000억 원) 등 대책을 최대한 빠르게 지원해 나가겠다"며 "서울시는 소상공인 여러분이 높은 파고를 무사히 넘으실 때까지 손을 맞잡고 도와드릴 준비가 되어 있으니 추가로 필요한 부분이 있다면 언제든지 먼저 의견을 전해 주시길 바란다"고 말했다.
서울신용보증재단은 14일, 15일 양일간 양일간 방산시장상인연합회 사무실에 긴급 현장상담소를 마련해 업체별 맞춤 지원책을 안내할 방침이다.
100wins@newspim.com