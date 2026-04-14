중기부, 납품대금 최대 200억 인상 확산…상생 모델 가동

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중동전쟁 속 상생 협력모델 가동

연동제 미대상 계약도 선제 조정

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁에 따른 원자재 가격 급등으로 협력 중소기업의 부담이 커지는 상황에서 대기업이 납품대금을 선제적으로 인상하는 상생 사례가 나오고 있다. 정부는 이런 협력모델을 산업 전반으로 확산하겠다는 방침이다.

중소벤처기업부는 14일 서울에 소재한 LG생활건강 본사를 방문해 대중소 상생을 통한 위기 대응 사례를 점검하고 확산 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 방문은 중동 전쟁 여파로 원자재 가격이 급등한 가운데 협력사 부담을 완화한 사례를 공유하고 현장 애로를 듣기 위해 마련됐다.

[사진=뉴스핌 DB]

LG생활건강은 현재까지 협력 중소기업 15곳·59건 계약에 대해 약 26억원 규모의 납품대금을 인상했다. 5월까지는 47개 협력 중소기업과 1만6000여건 계약을 대상으로 최대 200억원까지 인상할 계획이다.

특히 납품대금 연동제 적용 대상이 아닌 계약에도 대금 인상을 적용하며 협력사 부담을 적극 완화한 점이 특징이다.

현장 간담회에서는 협력사들의 애로도 이어졌다. 한 협력사 대표는 "납품대금 연동제가 도입됐지만, 여전히 중소기업들은 협상력 부족으로 제 목소리를 내기 어렵다"고 말했다. 또 다른 협력사 대표는 "원자재 가격이 하루가 다르게 뛰는 상황에서 위탁기업의 신속한 대금 조정 결정이 없었다면 조업 중단까지 고려해야 했을 것"이라고 호소했다.

이에 한성숙 중기부 장관은 "제도는 최소한의 안전장치일 뿐, 진정한 상생은 배려와 신뢰에서 시작한다"며 "납품대금 연동제의 현장 확산과 중동 전쟁 위기 극복을 위한 정책을 속도감 있게 추진하겠다"고 강조했다.

앞으로 중기부는 ▲동반성장지수 반영 ▲연동 우수기업 포상 우대 ▲수위탁 정기실태조사 면제 등 인센티브를 통해 상생 사례 확산을 유도할 계획이다.

한편 LG생활건강은 동반성장위원회 동반성장지수에서 총 9회 최우수 등급을 받았고, 납품대금 연동 우수기업으로도 2년 연속 선정된 바 있다.

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rang@newspim.com