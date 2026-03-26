[재산공개] 한성숙 중기부 장관, 재산 223억 신고…증권·부동산 비중 커

26일 '공직자 정기 재산변동사항' 공개

건물 등 부동산 97억…강남·종로 소유

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한성숙 중소벤처기업부 장관이 약 223억원 규모의 재산을 신고했다. 전년과 비교해 주식과 건물 등 금융·부동산 자산 비중이 큰 구조가 유지됐다.

인사혁신처 정부공직자윤리위원회는 26일 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'을 공개했다. 이번 공개는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 변동 내역을 반영한 것이다.

자료에 따르면 한 장관은 총 223억157만원의 재산을 신고했다. 이는 전년 대비 1억8586만원 증가한 규모다. 주식 매각과 평가손익 변동 영향으로 순자산은 감소했지만, 부동산·주식 가격 상승에 따른 가액변동이 이를 상쇄하면서 전체 재산 규모가 늘었다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 중소벤처기업부 장관이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가창업시대 전략회의에 참석해 발언하고 있다.2026.03.25gdlee@newspim.com

자산 구성을 보면 건물 등 부동산이 97억4116만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 한 장관은 서울 강남·종로 일대에 오피스텔과 사무실, 단독주택 등을 보유하고 있었다.

또 그는 경기도 양주시와 양평군 일대에 총 6억7418만원 규모의 토지를 소유했는데, 상당 부분이 상속을 통해 취득한 것으로 나타났다.

금융자산도 큰 비중을 차지했다. 예금은 65억191만원, 증권은 51억3617만원으로 각각 집계됐다. 일부 주식 매각과 평가액 변동 영향으로 증권 자산은 감소한 반면, 예금은 증가한 흐름을 보였다. 가상자산으로는 2029만원을 신고했다.

노용석 중기부 1차관은 전년보다 약 2700만원 감소한 14억5846만원의 재산을 신고했다. 재산 대부분은 부동산으로, 경기 하남 위례신도시 아파트와 충북 제천 소재 아파트 등 건물 자산이 14억2700만원 수준을 차지했다. 다만 금융채무가 4억6000만원대에 달해 순자산 규모는 상대적으로 낮은 구조를 보였다.

최원영 중기부 중소벤처기업정책실장은 전년 대비 3663만원 증가한 7550만원의 재산을 신고했다. 대전 유성구 아파트 등 2억9000만원 규모의 부동산을 보유하고 있지만, 3억6000만원대 채무가 반영되면서 전체 재산 규모는 1억원 미만에 머물렀다.

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