[재산공개] 한성숙 중기부 장관, 재산 223억 신고…증권·부동산 비중 커

건물 등 부동산 97억…강남·종로 소유
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한성숙 중소벤처기업부 장관이 약 223억원 규모의 재산을 신고했다. 전년과 비교해 주식과 건물 등 금융·부동산 자산 비중이 큰 구조가 유지됐다.
인사혁신처 정부공직자윤리위원회는 26일 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'을 공개했다. 이번 공개는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 변동 내역을 반영한 것이다.
자료에 따르면 한 장관은 총 223억157만원의 재산을 신고했다. 이는 전년 대비 1억8586만원 증가한 규모다. 주식 매각과 평가손익 변동 영향으로 순자산은 감소했지만, 부동산·주식 가격 상승에 따른 가액변동이 이를 상쇄하면서 전체 재산 규모가 늘었다.
자산 구성을 보면 건물 등 부동산이 97억4116만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 한 장관은 서울 강남·종로 일대에 오피스텔과 사무실, 단독주택 등을 보유하고 있었다.
또 그는 경기도 양주시와 양평군 일대에 총 6억7418만원 규모의 토지를 소유했는데, 상당 부분이 상속을 통해 취득한 것으로 나타났다.
금융자산도 큰 비중을 차지했다. 예금은 65억191만원, 증권은 51억3617만원으로 각각 집계됐다. 일부 주식 매각과 평가액 변동 영향으로 증권 자산은 감소한 반면, 예금은 증가한 흐름을 보였다. 가상자산으로는 2029만원을 신고했다.
노용석 중기부 1차관은 전년보다 약 2700만원 감소한 14억5846만원의 재산을 신고했다. 재산 대부분은 부동산으로, 경기 하남 위례신도시 아파트와 충북 제천 소재 아파트 등 건물 자산이 14억2700만원 수준을 차지했다. 다만 금융채무가 4억6000만원대에 달해 순자산 규모는 상대적으로 낮은 구조를 보였다.
최원영 중기부 중소벤처기업정책실장은 전년 대비 3663만원 증가한 7550만원의 재산을 신고했다. 대전 유성구 아파트 등 2억9000만원 규모의 부동산을 보유하고 있지만, 3억6000만원대 채무가 반영되면서 전체 재산 규모는 1억원 미만에 머물렀다.
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