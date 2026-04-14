한국거래소, 'ICGN Korea Conference 2026' 개최

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"기업지배구조 공시 가이드라인 개선…외국인 투자자 정보 접근성 확대"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 14일 국제 기업지배구조 네트워크(ICGN)와 공동으로 'ICGN Korea Conference 2026'을 개최했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 이날 콘퍼런스에는 국내외 기관투자자와 유관기관, 국제기구 및 상장기업 등 300여 명이 모여 기업지배구조 관련 동향과 주요 성과를 공유했다.

행사는 젠 시슨(Jen Sisson) ICGN CEO의 개회사로 시작됐으며, 이어 정은보 한국거래소 이사장의 환영사, 오기형 K-자본시장특별위원회 위원장과 박민우 금융위원회 증선위원의 축사 순으로 진행됐다.

ICGN Korea Conference 2026에 앞서 주요 참석 인사들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 젠 시슨(Jen Sisson) ICGN 대표이사, 정은보 한국거래소 이사장, 오기형 K-자본시장특별위원회 위원장, 박민우 금융위원회 증권선물위원회 상임위원. [사진=한국거래소]

정은보 이사장은 "코스피 지수가 사상 최초로 6000포인트를 돌파하는 등 자본시장의 성장과 함께 기업지배구조 개선 노력을 통해 시장 체질도 주주가치 제고 중심으로 빠르게 개선되고 있다"며 "이러한 흐름이 지속적인 성장으로 이어질 수 있도록 정부 정책에 맞춰 기업지배구조 공시 가이드라인을 개선하고, 우리 상장기업 지배구조에 대한 외국인 투자자의 정보 접근성도 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

'한국의 기업지배구조'와 '스튜어드십 코드, '기업지배구조 글로벌 동향' 및 '기업지배구조 관련 세부 토론' 등 총 4개 주제에 대한 심도 있는 논의도 이루어졌다.

참석자들은 기업지배구조 개선과 기업가치 제고 정책을 중심으로 한국 자본시장의 구조적 변화와 성과를 점검하고, 향후 과제에 대해 활발히 논의했다.

또한 한국과 주요국의 스튜어드십 코드 운영 및 개정 동향을 살펴보고, 글로벌 기준에 부합하는 발전 방향을 모색했다.

글로벌 규제 환경 변화 속에서 기업지배구조와 스튜어드십코드의 역할을 재조명하고, 지속 가능한 기업가치 창출을 위한 전략적 활용 방향도 제시했다.

한국거래소 측은 "이번 콘퍼런스에서 논의된 다양한 의견이 한국 자본시장의 발전과 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 노력할 예정이며, 향후에도 국내외 기관투자자 등 시장참여자와의 지속적인 소통을 통해 기업지배구조 개선 성과를 확산하고 시장 중심의 변화가 안정적으로 정착할 수 있도록 유도해 나갈 계획"이라고 전했다.

rkgml925@newspim.com