한국거래소, 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅 온라인 설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 8일 상장기업의 기업가치 제고 계획 공시를 지원하는 온라인 설명회를 개최했다.
- 자산총액 2조원 미만 120사를 대상으로 재무분석, 현황진단, 공시 초안 리뷰 등을 지원한다.
- 거래소는 고배당기업의 완결성 있는 공시 작성을 위해 지속적 지원을 이어갈 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 상장기업의 기업가치 제고 계획 수립·공시 지원을 위한 온라인 설명회를 개최했다.
8일 한국거래소는 '2026년 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅 설명회'를 열고 컨설팅 주요 내용과 진행 절차, 사례를 안내했다고 밝혔다. 이번 설명회는 컨설팅 신청 접수기간(4월 1일~17일)과 연계해 마련됐으며 공시책임자·담당자 등 실무자 총 480여명(약 340사)이 참석했다.
설명회는 거래소가 올해 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅 추진 방향을 안내하고, 컨설팅 수행업체인 삼정회계법인이 세부 컨설팅 절차와 사례를 소개하는 방식으로 진행됐다. 지방 소재·조직 인력이 영세한 중소 상장기업의 참여 편의성을 고려해 온라인으로 열렸다.
2026년 기업가치 제고 계획 공시 컨설팅은 자산총액 2조원 미만 120사(코스피 50사, 코스닥 70사)를 지원 대상으로 한다. 고배당기업, 공시 시기 및 지방 소재 여부 등을 고려해 우선 지원 대상 기업을 선정한다. 지원 범위는 재무지표 분석, 현황진단, 주요 분석대상 지표 제시, 공시 초안 리뷰 등이며 컨설팅 제공 업체는 삼정회계법인과 한영회계법인이다. 컨설팅 신청 접수처는 한국상장회사협의회·코스닥협회다.
거래소는 고배당기업의 경우 시행 첫 해에 한해 약식 공시를 제출한 점을 감안해 향후 상장기업이 완결성 있는 기업가치 제고 계획을 작성할 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.
dconnect@newspim.com