한국거래소, 고배당기업 기업가치 공시 설명회 개최

오는 9일 추가 설명회도
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 4일 고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시와 관련해 공시책임자·담당자를 대상으로 유튜브 온라인 설명회를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 약 500명(250사)의 기업 실무자가 참여했다.
이번 설명회는 조세특례제한법 시행령 개정에 따른 것으로, 개정 시행령(제104조의24 제7항)은 고배당기업이 과세특례 요건을 모두 갖췄음을 기업가치 제고 계획 공시를 통해 정기주주총회 다음날까지 제출하도록 규정하고 있다.
설명회는 공시 제출 시기 및 내용, 기재상 주의사항, 작성 예시 안내에 이어 FAQ 순으로 진행됐다.
한국거래소는 오는 9일 추가 설명회를 개최하고, 이메일 발송과 홈페이지 팝업창 게재 등을 통해 공시 누락 방지를 위한 안내를 이어갈 예정이다. 또한 공시 작성에 어려움이 있는 기업을 대상으로 사전 신청을 받아 유선·이메일 우선, 필요 시 방문 상담을 병행하는 맞춤형 컨설팅도 제공할 계획이다.
