한국거래소, 홍콩거래소와 반도체 공동지수 발표

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 13일 HKEX와 한국·홍콩 반도체 기업으로 'HKEX KRX 반도체 지수'를 발표했다.
- 글로벌 AI 수요 증가로 중국 투자자 해외 수요에 대응해 ETF Connect 요건을 충족했다.
- 홍콩 기업 15개(60%)·한국 기업 15개(40%)로 구성하며 ETF 상장으로 시장 접근성을 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공동지수 기초 ETF 홍콩 상장 추진…글로벌 투자수요 대응
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 홍콩거래소(HKEX)와 손잡고 한국·홍콩 반도체 기업으로 구성된 공동지수 'HKEX KRX 반도체 지수(HKEX KRX Semiconductor Index)'를 발표했다.
13일 한국거래소는 HKEX와 공동으로 한국과 홍콩의 반도체 기업들로 구성된 'HKEX KRX 반도체 지수'를 개발했다고 밝혔다. 글로벌 투자자가 한국·홍콩의 대표 반도체 기업에 동시에 투자할 수 있도록 설계한 지수다.
개발 배경은 중국 본토를 포함한 글로벌 투자자의 홍콩을 통한 해외 투자 수요 증가다. 글로벌 인공지능(AI) 수요 확대로 한국 반도체 기업에 대한 관심이 높아진 데 따라, ETF Connect 요건을 충족하는 한국·홍콩 공동지수를 개발해 글로벌 투자수요에 대응했다.
지수 구성은 한국과 홍콩 반도체 대표 기업 각 15개 종목으로 이뤄진다. 홍콩 종목은 HKEX가 자체 선정한 15개 기업(비중 60%), 한국 종목은 KRX 반도체 Top 15 지수의 구성 종목 15개(비중 40%)다. ETF Connect 요건(지수 내 적격 홍콩주식 비중 60% 이상) 충족을 위해 수시 리밸런싱을 통해 홍콩주식 비중을 60%로 유지한다. 종목별 비중 등 지수 방법론은 별도로 마련한다.
한국거래소는 이번 공동지수를 기초로 한 상장지수펀드(ETF)가 홍콩에 상장될 경우 글로벌 투자자들의 한국 주식시장 접근성 제고에 기여할 것으로 기대했다. 향후 HKEX 및 현지 자산운용사와 공동지수 기초 ETF의 개발·상장·거래 활성화를 지원할 예정이다.
한편 ETF Connect는 홍콩-중국 간 ETF 교차거래 제도로 북향(홍콩→중국)·남향(중국→홍콩)으로 구분된다. 2022년 7월 도입 당시 홍콩 및 중국기업(A주) ETF만 거래 대상으로 허용됐으나 2024년 7월부터 해외 지수와의 혼합이 허용됐다. 올해 1월 기준 북향 365개, 남향 23개 상품이 운영 중이며 ETF Connect 종목 거래대금은 1.4조원(전년 대비 66% 증가)을 기록했다.
dconnect@newspim.com