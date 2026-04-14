전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

[종합] 李대통령 "중동 대응 비상체제 확고히"…다주택자 대출 만기 연장 불허 점검

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 14일 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재했다.
  • 중동전쟁 비상대응 체계 강화와 추경 민생 투입을 독려했다.
  • 부동산 정책 이해관계 배제와 형벌 합리화를 지시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의 주재
"전쟁 추경 신속 집행…유류 사용 절감 노력" 당부

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 14일 중동전쟁 상황과 관련해 "현재의 비상 대응 체제를 더욱 확고하게 다져 나가자"고 국무위원들을 독려했다.

이 대통령은 이날 오전 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 이같이 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.

이재명 대통령이 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "중동 전쟁 상황 낙관하기 쉽지 않아"…비상대응 체계 유지

이 대통령은 모두발언에서 "중동 전쟁 상황을 낙관하기가 쉽지 않다"면서 "전쟁 추경(추가경정예산)의 발 빠른 민생 현장 투입이 시급하다"고 강조했다. 오는 27일부터 시작되는 고유가 피해 지원금 지급 과정에서 "지난해 민생회복 소비 쿠폰 지급 당시 일부 지방자치단체에서 발생했던 비인권적인 행태가 반복되지 않게 각별히 유념해 줄 것"을 주문했다. 

이 대통령은 "대체 공급망 개척과 중장기 산업구조 개혁, 탈플라스틱 경제 실현을 국가 최우선 핵심 전략 프로젝트로 추진해 주면 좋겠다"며 "전쟁 당사국들도 보편적 인권 보호의 원칙, 그리고 역사의 교훈을 바탕으로 세계가 간절히 바라는 평화를 향해 용기 있는 걸음을 내디뎌 달라"고 촉구했다.

중동전쟁 관련 비상 국정 운영과 대응 현황 토의에서 이 대통령은 "석유 최고 가격제를 시행하다 보니 전 세계에서 가장 유류값이 싼 나라가 되었지만 소비를 절감해야 할 때 가격을 내리는 게 잘한 일이냐는 반론이 있고, 일리 있는 지적"이라면서 "최대한 유류 사용 절감을 노력해 주면 좋겠다"고 국민에게 요청했다.

이재명 대통령이 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "부동산 정책, 이해관계 침투할 수 없게 하라"

이 대통령은 쓰레기 종량제봉투 사재기 현상을 언급하면서 "시장 상황에 대한 불신에서 비롯된 사재기를 최소화하려면 신뢰를 회복해야 한다"고 주문했다. 이를 위해 신속하고 투명한 정보 유통의 중요성을 관계 부처에 강조했다.

오는 17일부터 시행되는 다주택자 대출 만기 연장 불허 방침을 점검한 이 대통령은 "정책 결정 과정에서 부동산에 이해관계가 있는 사람을 전부 빼라"고 한 지시 사항을 언급하면서 "이해관계가 절대 침투할 수 없게 기안 용지 복사하는 직원조차 다주택자는 안 된다"고 주문했다.

법무부와 재정경제부가 마련한 형벌 합리화 추진 방안을 보고받은 이 대통령은 "웬만한 건 다 형벌로 처리를 할 수 있게 돼 있으니까, 검찰 수사 권력이 너무 커져서 검찰국가가 됐다는 비난까지 생기고, 사법 권력을 이용해 정치를 하는 상황까지 오고 말았다"고 지적했다. 이 대통령은 "죄형 법정주의가 사실상 무너졌다"며 "형벌은 반드시 필요한 최후 수단으로 절제돼야 한다"고 강조했다. 

행정형벌 합리화 과정과 관련해 이 대통령은 "심사위원회를 만들어서 한 개 한 개 조항을 치밀하게 따져야 한다"며 "조항을 만든 이유, 형벌을 둔 이유, 형량을 정한 이유 등 균형을 다 따져야지, 너무 많다고 막 하면 안 된다"고 치밀하고 신중한 검토를 당부했다.

이재명 대통령이 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 국무위원들과 토론하고 있다. [사진=청와대]

◆ '삼립 손가락 절단 사고' 철저한 조사 지시

최근 삼립 시화 공장에서 발생한 노동자 손가락 절단 사고와 관련해 이 대통령은 "'열심히 사고 방지를 위해 노력했는데도 발생한 사고가 아니다'라는 설이 있다"며 "주관적 의도에 관한 부분을 잘 확인해 보도록 하라"며 철저한 조사를 지시했다.

문화체육관광부가 준비한 '2026 책 읽는 대한민국' 캠페인 추진 계획을 보고받은 이 대통령은 지역 서점 소멸 문제를 언급했다. 이 대통령은 공공 도서관의 도서 공급권을 지역 서점 연합회와 같은 협동조합에 맡기는 방안도 검토하라고 지시했다. 민간이 아닌 국가 차원의 권위 있는 신춘문예를 만들어 후원하는 방안도 모색해 볼 것을 제안했다.

정부는 이날 ▲재해 조사 대상 사망 사고 통계 ▲지난해 하반기 지역 경제 동향과 평가 ▲대중교통 수요 분산을 위한 '모두의 카드' 시행 계획에 대한 보고를 했다. 이재명 정부의 국정 과제와 관련된 스토킹 범죄 처벌에 관한 일부개정법 공포안, 아이돌봄 지원법 시행령 일부개정안, 노후 계획 도시 정비와 지원에 관한 특별법 시행령 일부개정안 등 23건의 법령도 심의 의결했다.  

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동