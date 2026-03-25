청와대 '중동사태 비상경제상황실' 설치…매주 점검 결과 설명

강훈식 비서실장 주재

물가·에너지·금융·민생·해외 담당반 설치

홍익표 "국내 영향 장기화 될 것 같아" 우려

[서울=뉴스핌] 박찬제 김미경 기자 = 청와대가 중동 전쟁 장기화로 인한 에너지 수급 불안이 이어지면서 경제에 악영향이 커지자 '비상경제상황실'을 설치하고 적극 대응하기로 했다.

청와대는 상황실 산하에 물가·에너지·금융·민생·해외를 담당하는 실무 대응반을 꾸리고 매주 1차례 이상 국민에게 정기적으로 설명하는 시간을 갖는다는 방침이다.

홍익표 청와대 정무수석은 25일 춘추관에서 브리핑을 열고 이같이 밝혔다. 홍 수석은 "이재명 대통령은 이번 주 국무회의에서 중동 상황에 따른 비상대응체계의 선제적 가동을 지시한 바 있다"며 "이에 대통령 주재 비상경제점검회의 아래 강훈식 비서실장 주재 상황실을 설치하기로 했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 홍익표 청와대 정무수석. 2026.01.21 mironj19@newspim.com

비경회의 상황실은 김민석 국무총리를 본부장으로 하는 '범정부 비상경제본부'와 호흡을 맞춰 중동 사태에 따른 국내외 상황을 보다 엄중히 관리한다. 비서실장을 중심으로 상황실이 운영되며, 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장이 부실장을 맡는다. 홍 수석이 총괄 간사 역할을 담당한다.

상황실 아래에는 ▲거시경제물가대응반 ▲에너지수급반 ▲금융안전반 ▲민생복지반 ▲해외상황관리반의 5개 실무대응반이 꾸려진다. 거시경제물가대응반과 에너지수급반, 금융안전반은 하준경 경제성장수석이 맡는다. 민생복지반은 문진영 사회수석이, 해외상황관리반은 오현주 안보실 3차장이 담당한다.

홍 수석은 "오늘처럼 매주 수요일을 국민에게 정기적으로 상황실 점검 내용을 알리는 날짜로 정할 것"이라며 "필요하면 수시로 정부 대응 방안을 설명하겠다"고 말했다. 대국민 생중계 여부는 아직 정해지지 않았다.

중동 사태 향방과 관련해 홍 수석은 "쉽게 판단하기는 어려울 것 같다"면서도 "정부는 최소 3개월, 길게는 6개월을 염두에 두고 다양한 시나리오와 대응 방안을 준비 중이다. 이런 대응 방안들은 국내외에 미치는 경제 상황이 간단하지 않을 것 같아서 준비하는 것"이라고 비경회의 상황실 설치 이유를 설명했다.

홍 수석은 "전쟁이 끝나더라도 이후에 에너지 수급과 원유 중심의 정상화는 4개월의 시간이 필요하다는 게 일부 외신의 평가"라며 "국내 영향이 상당히 장기화될 것 같고 피해가 커질 것 같다"고 진단했다.

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