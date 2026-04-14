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'계룡 교사 피습' 충남교육청 "무관용 원칙 적용할 것"

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  • 충남교육청은 14일 계룡 고교생 흉기 피습 사건에 깊은 충격을 표했다.
  • 피해 교사 치료비·심리 상담·법률 지원 등 회복 지원에 총력을 기울인다.
  • 가해 학생 엄중 처벌과 교권 보호 대책 강화, 무관용 원칙을 적용한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가해 학생 '엄정 처벌' 방침..."수사 적극 협조"
경찰, 피의 학생에 구속영장 신청

[계룡=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난 13일 충남 계룡시 한 고등학교에서 상담 중이던 학생이 교사에게 흉기를 휘두르는 사건이 발생한 가운데 교육청이 교권 보호 대책 강화와 함께 무관용 원칙을 적용할 것을 강조했다.

충남교육청은 14일 입장문을 통해 "학교 안에서 결코 일어나서는 안 될 사건이 발생한 데 대해 깊은 충격과 참담함을 금할 수 없다"며 "피해 교사와 가족, 교육공동체에 깊은 위로를 전한다"고 밝혔다.

충남교육청 전경, [사진=충남교육청]

도교육청은 피해 교사의 회복 지원에 총력을 기울이겠다는 방침이다. 치료비 지원과 함께 심리·정서 상담, 법률 지원 등 행정·재정적 지원을 즉시 가동하고 교사가 충분한 회복을 거쳐 다시 교단에 설 수 있도록 지원한다는 계획이다.

아울러 사건의 철저한 진상 규명을 위해 경찰 수사에 적극 협조하고, 가해 학생에 대해서는 법과 원칙에 따른 엄정한 처벌이 이뤄지도록 단호히 대처한다는 방침이다.

특히 폭행·상해 등 중대한 교육활동 침해 행위에 대해서는 무관용 원칙을 적용하고 실효성 있는 분리 조치와 교권 보호 대책을 강화하기로 했다. 관련 법령이 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 예산과 인력 확충도 추진한다는 계획이다.

이밖에도 ▲학생 및 교직원 심리 안정 지원▲교육활동 보호 시스템 및 안전 대책 강화▲위기 학생 관리 체계 재정비▲사법 절차 적극 협조 등교사들 안전을 위해 총력을 기울인다는 방침이다.

이와 함께 경찰 수사에도 적극 협조해 사건의 정확한 경위를 규명하고 가해 학생에 대해서는 법과 원칙에 따른 엄정한 조치가 이뤄지도록 대응할 계획이다.

충남교육청 관계자는 "교사가 안전해야 학생도 안전할 수 있다"며 "교원이 두려움 없이 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

한편 전날 오전 충남 계룡시 한 고등학교에서 3학년 학생 A군이 30대 남성 교사 B씨에게 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다. 피습당한 교사는 경찰과 소방당국에 의해 인근 병원으로 이송됐으며 목과 등에 자상을 입었으며 수술 후 회복 중인 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과 A군은 사건 당일 교장실을 찾아 B씨와 면담을 요청했고 교장이 자리를 비운 사이 미리 준비한 흉기로 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 교장실에서 단둘이 있는 상황을 만든 A군은 미리 준비한 흉기로 B씨를 여러 차례 찌른 것으로 조사됐다. 범행 이후 도주한 A군은 112에 직접 신고했다.

A군은 지난 6일부터 충남 아산의 한 대안학교에서 위탁 교육 중이었으며, A군은 사건 당일 대안학교로 가지 않고 곧장 이 학교를 찾아가 범행한 것으로 파악됐다. A군과 B씨는 과거 중학교 시절부터 사제 관계였던 것으로 알려졌으며 당시 B씨는 학생부장을 맡아 A군을 지도하는 과정에서 갈등이 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 A군에 대해 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했다.

jongwon3454@newspim.com

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