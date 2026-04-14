오세훈, 李 대통령 SNS '이스라엘 인권침해 지적' 비판…"스스로 무너지는 길"

李 대통령, 10일 이스라엘 인권침해 주장 동영상 공유

오세훈 "불필요한 외교 갈등 초래…국민 근심만 깊어져"

"실수 했으면 수습해야…李 대통령 자제시킬 사람 없어"

㎡[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 최근 이재명 대통령이 소셜미디어로 이스라엘의 인권 침해를 지적한 것에 대해 'SNS 대형 사고'라며 "민주당이 명비어천가를 부르며 수습하는 모습을 보니 이 정권도 스스로 무너지는 길을 향한 것 같다"고 14일 페이스북을 통해 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 10일 X(옛 트위터)에 '이스라엘방위군(IDF) 소속 군인들이 팔레스타인 아동을 지붕 위에서 떨어뜨렸다'라는 내용의 해외 동영상을 공유하며 "이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다. 우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 했다.

오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB]

이후 IDF는 해당 동영상은 지난 2024년 9월 촬영된 것이고, 어린이가 아닌 시신을 떨어뜨렸다고 입장을 밝혔다. 이 대통령은 게시물을 수정했으나 "끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 입장을 냈다.

이에 대해 오 시장은 "중동 전쟁으로 한 치 앞도 내다볼 수 없는 불안정한 국제 정세 속에서, 불필요한 외교 갈등을 초래한 대통령의 가벼운 언행은 진영 논리를 떠나 비판받아 마땅하다"며 "심지어 전쟁 당사국인 이스라엘과의 공개 충돌이라니 안 그래도 불안한 국민의 근심은 더 깊어만 진다"고 말했다.

민주당이 이 대통령의 발언을 '실용 외교'라고 언급한 것에 대해 오 시장은 "국민이 그 궤변을 납득할 것이라고 보는 것인지 황당하다"며 "실수를 했으면 수습해야 할 텐데 이재명 대통령도 오기에 가득 차 재반박까지 나서는 것을 보면 이 대통령을 자제시킬 사람이 주변에 하나도 없다는 사실을 보여준다"고 했다.

그러면서 "이러한 현실을 보고 있으면 더더욱 서울을 왜 반드시 지켜야 하는지 그 이유가 절실해진다"라며 "민주당은 서울시가 중앙정부에 복종해야 한다고 강요한다. 지방자치 행정의 핵심 요체는 바로 자율성과 균형에 있다는 사실을 망각한, 매우 독재적인 발상"이라고 했다.

오 시장은 "중앙정부 지시대로 '하나씩 착착' 순종하는 서울시는 결코 시민의 권익을 지키지 못할뿐더러 대한민국을 위해서도 결코 옳은 일이 아니다"라고 했다. 이는 정원오 민주당 서울시장 후보의 캠프 이름인 '착착캠프'를 겨냥한 발언으로 보인다.

이어 "저는 서울시를 정권의 입맛대로, 민주당의 강압대로 휘둘리지 않는, 견고한 지방정부로서 지켜낼 것"이라고 강조했다.

한편 이날 오 시장은 "고유가의 파도는 개인이 혼자 버티기 어렵다. 서울시가 방파제가 되겠다"라며 서울시가 추진하는 기후동행카드 환급 정책에 대해 소개했다.

앞서 서울시는 4~6월까지 3개월간 기후동행카드 30일권을 사용하는 시민에게 매달 3만원을 환급한다는 정책을 발표했다. 오 시장은 "승용차 대신 대중교통을 선택하시는 것만으로도 시민 여러분의 지갑과 도시의 에너지를 동시에 지킬 수 있다"고 말했다.

100wins@newspim.com