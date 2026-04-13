[6·3 지선] 오세훈-정원오 갈등↑…"민주당 서울시, 지옥" vs "10년 무능 행정"

오세훈 "민주당의 서울시, 박원순 시즌2"

정원오 "책임부터 통감해야…10년 용두사미"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 6월 3일 지방선거가 50여 일 앞으로 다가온 가운데 최대 격전지인 서울시장 자리를 두고 오세훈 서울시장과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 간 갈등이 거세지고 있다.

오 시장은 13일 페이스북에 '민주당의 서울시, 모두의 지옥이 될 것'이라는 제목의 입장문을 게시했다.

오 시장은 이재명 정부의 잘못된 부동산 정책으로 서울시의 재정비 사업이 멈춰 주택공급이 차단돼 전세 매물이 사라지며 월세로 전환돼 무주택자들의 부담이 가중됐고, 유주택자와 기업은 세금 폭탄을 맞는 악순환이 이어지고 있다고 주장했다.

오세훈 서울시장과 정원오 전 성동구청장 [사진=뉴스핌DB]

그러면서 "정원오 후보는 자타공인 '명픽' 후보다. 그런 정 후보가 무슨 수로 이재명 정부에 토를 탈 수 있겠냐"라며 "현 정부 부동산 대책에 맹종할 수밖에 없는 민주당 서울시장은 무주택자·유주택자·기업 부동산 지옥을 현실로 만들 수밖에 없을 것"이라고 맹비난했다.

이에 정 후보 측은 "오 시장은 민주당의 서울이 지옥이 될 것이라 예언했지만, 서울을 지옥처럼 고단한 삶의 공간으로 만든 책임부터 통감해야 한다"고 맞받아쳤다.

이날 서울시가 공공 재개발 이주비 지원 확대, 주택공급 속도 제고를 발표한 것에 대해 "진작 추진할 수 있었던 정책을 선거 목전에야 꺼내든 것은 정치적 셈법"이라고 지적했다.

◆ 오세훈 "서울시, 좌파 시민단체 ATM 전략…서울 지킬 것"

양측의 갈등은 정 후보가 지난 10일 민주당 서울시장 후보로 확정된 후 더 확대되고 있다.

앞서 오 시장은 서울시장 5선 의지를 표명하며 '서울을 지키겠다'는 표현을 썼다. 민주당 누구든 서울시장에 당선된다면 '박원순 시즌2'가 될 것이라며 이를 막겠다는 취지다.

오 시장은 박원순 전 서울시장 시절 시민단체 사람 수십 명을 서울시 내 팀장·과장·국장 등으로 채용해 서울시의 예산을 좌파 시민단체에게 불필요하게 줬다며, 민주당 서울시장이 탄생하면 이런 일이 반복될 것이라고 경고했다.

지난 2월 MBN 오 시장은 '토요와이드'에 출연해 "당시 서울시 예산이 1년에 50조원 내외 정도인데 4년간 1조222억원이 시민단체에 흘러 들어가고 있었다. (서울시가) 좌파 시민단체의 ATM으로 전락한 것"이라며 "민주당 시장이 된다면 6개월~1년 내 (이같은 일이) 복원될 것이다. 그런 뜻에서 서울시를 지키겠다는 표현을 쓴 것"이라고 말했다.

정 후보가 민주당 경선에서 승리한 후에도 오 시장은 같은 요지로 말했다. 정 후보가 민주당 예비후보 본경선 승리 후 기자회견에서 '오세훈 10년의 무능을 심판하겠다'라고 말하자 오 시장은 "실패한 박원순 시정 10년으로 회귀하겠다는 선언"이라고 맞받아쳤다.

◆ 정원오, 한강버스·신통개발 맹공…중도 확장도 나서

본선행 티켓을 쥔 정 후보는 오 시장의 한강버스 등 주요 공약에 성과가 없었다며 '심판론'에 무게를 두고 있다. 이날 정 후보는 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "(서울시장에) 당선되고 나면 바로 공고 기간을 거쳐 (한강버스를) 중단하고 전면 안전 점검을 할 것"이라고 말하기도 했다.

그러면서 오 시장의 10년간 서울시정은 '용두사미'였다며 "결과를 못 내고 있다. 시민들이 이렇다고 하게 기억하는 결과가 없다"고 꼬집었다. 오 시장의 재개발 정책인 '신통 개발'에 대해서도 "말은 그럴듯한데 성과를 내고 있지 못한다"고 비판했다.

정 후보는 캠프 자체 몸집도 키우는 중이다. 기존 서울 신당동에서 서울시청 인근인 태평빌딩으로 옮기고, 민주당 서울시장 후보 경쟁 상대였던 전현희·박주민 의원을 공동선대위원장으로 추대했다. 중도층으로 외연을 확장한 '용광로 선대위'도 예고했다. 그는 "중도층을 대표할 수 있는 분들을 (선대위에) 모시려 한다"고 언급한 바 있다.

한편 오 시장은 '민주당을 제외한 모든 정파·모든 인물과 힘을 합해야 한다'라며 연대 가능성을 드러냈지만, 현재는 독자 선대위 구상을 논의하는 중이다. 앞서 오 시장은 장동혁 국민의힘 지도부에 혁신선거대책위원회 조기 출범을 요구했지만 받아들여지지 않은 바 있다.

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