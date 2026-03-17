식약처, BTS 컴백 공연 앞두고…음식점 사전 위생 점검

소비기한 경과·가격 표시 준수 점검

식약처 "안전한 먹거리 환경 조성"



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연 '아리랑'을 앞두고 서울 광화문 등 행사장 인근의 음식점에 대한 사전 위생 점검이 시행된다.

식품의약품안전처는 지난 16일부터 오는 21일까지 K-관광 활성화·먹거리 안심 확보를 위해 지방정부와 함께 광화문, 남대문, 동대문디자인플라자(DDP) 등 방탄소년단(BTS) 컴백 행사장 일대 음식점 2100여곳에 대한 사전 위생 점검과 식중독 예방 홍보를 실시한다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 16일 오후 서울 종로구 광화문 광장에 방탄소년단 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)'를 위한 무대 공사가 진행되고 있다. 2026.03.16 kunjoo@newspim.com

이번 사전 위생 점검에 대해 식약처는 "BTS의 컴백 행사가 광화문 일대에서 열려 관광객이 급증할 것으로 예상된다"며 "인근 음식점이 위생적인 음식을 제공할 수 있도록 지도하고 바가지 요금으로 인한 소비자 피해를 예방하기 위한 목적"이라고 설명했다.

주요 점검 항목은 식품·조리장의 위생적 취급, 소비기한 경과 식품 보관·사용 여부, 가격 표시 준수 여부 등이다. 행사장 인근 음식점에는 식품용 기구·용기 소독제, 위생 장갑 등 위생 관리 물품을 배부하고 방문객 등을 대상으로 손 씻기 등 식중독 예방 수칙 홍보도 병행한다.

식약처는 "많은 사람이 모이는 행사에서 식품안전사고가 발생하지 않도록 식음료 제공 시설에 대한 점검을 강화할 것"이라며 "식중독 예방을 위한 교육을 지속적으로 실시해 안전한 먹거리 환경 조성을 위해 노력할 계획"이라고 설명했다.

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