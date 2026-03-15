최대 26만명 몰린다...이통3사, BTS 공연에 AI 대응 체계 가동

21일 광화문·시청 일대 공연…이동기지국·임시망 대폭 확충

SKT 'A-One'·KT 'W-SDN'·LGU+ 자율네트워크 가동

사진·영상·라이브 방송 트래픽 급증 대비 실시간 관제 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 앞두고 이동통신 3사가 특별 통신 대책을 가동한다. 공연 당일 수십만명 인파가 몰릴 것으로 예상되면서, 통신사들은 AI 기반 네트워크 운영 기술과 이동기지국, 임시 중계기 등을 앞세워 현장 대응에 나선다.

SK텔레콤·KT·LG유플러스는 21일 서울 광화문광장과 서울시청 일대에서 열리는 BTS 공연에 맞춰 네트워크 대응 체계를 강화한다고 15일 밝혔다. 이번 공연명은 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'이다. 오는 21일 오후 8시 광화문광장 일대에서 열린다.

서울 광화문 주변의 통신 장비를 점검 중인 SKT 직원들의 모습 [사진=SK텔레콤]

현장 관람 규모는 2만2000명이다. 당초 1만5000석이었지만 추가 좌석 7000석이 더해졌다. 다만 실제 운집 인원은 이보다 훨씬 클 전망이다. 경찰과 서울시는 공연장 안팎에 최대 26만명이 몰릴 가능성을 보고 안전·교통 대책을 마련 중이다. 광화문광장에서 시청 일대까지 개방형으로 운영되는 데다, 공연은 넷플릭스를 거쳐 190개국에 생중계될 예정이다.

이통 3사는 공통으로 현장 설비를 보강했다. 이동기지국과 임시 통신 시설을 추가 배치하고, 기존 기지국 용량 점검과 사전 최적화 작업도 진행했다. 공연장 안팎에서 사진·영상 업로드, SNS 게시, 라이브 방송, 생중계 시청이 한꺼번에 몰릴 가능성을 고려한 조치다.

SK텔레콤은 AI 기반 네트워크 운영 시스템 'A-One'을 이번 공연에 처음 적용한다. 커버리지 분석으로 신규 장비 위치를 제안하고, 과거 이벤트 데이터를 바탕으로 트래픽 규모를 예측한다. 공연 당일에는 현장 트래픽 변화를 실시간 점검하고, 접속 이용자 증가나 장비 이상 발생 시 즉각 대응할 계획이다. 광화문과 서울시청 일대는 공연장 내부, 공연장 외부, 외곽 이면도로 등 3개 구역으로 나눠 품질 관리에 나선다.

KT 네트워크 전문가가 공연으로 인해 인파가 몰릴 것으로 예상되는 서울 종로구 광화문 일대 기지국을 점검하고 있다. [사진=KT]

KT는 '네트워크 집중 관리 체계'를 가동한다. 이동식 기지국 6대와 무선 기지국 79식, 와이파이 14식을 신규 구축했다. 과천 네트워크관제센터를 중심으로 비상 근무 체계를 운영하고, 엔지니어 40여명을 포함한 네트워크 전문 인력 80여명을 현장에 투입한다. AI 기반 트래픽 제어 솔루션 'W-SDN'도 적용한다. 기지국 과부하 징후를 사전에 분석해 1분 이내 자동 제어하는 방식이다.

LG유플러스는 자율네트워크 기반 대응 체계를 가동한다. 광화문광장과 인근 주요 지역 10여 곳에 이동기지국과 임시 중계기를 추가 배치했다. 특정 셀에 트래픽이 집중되면 기지국 출력과 연결 유지 시간 등 운영 값을 자동 조정해 주변 기지국으로 트래픽을 분산한다. 행사 당일에는 현장 운영 인력과 마곡 네트워크 상황실을 연계해 비상 대응 체계를 운영한다.

이번 공연은 단순한 대형 콘서트를 넘어 서울 도심 한복판에서 열리는 초대형 글로벌 이벤트라는 점에서 통신 품질 관리의 시험대가 될 전망이다. 공연장 현장 관람객뿐 아니라 광장 주변 비티켓 관람객, 해외 생중계 시청 수요까지 겹치면서 통신망 부하가 평소보다 훨씬 커질 수 있기 때문이다. 실제로 서울시는 안전관리 인력과 편의시설을 대거 배치하고, 경찰도 대규모 경력 투입을 예고한 상태다.

LG유플러스 직원들이 마곡사옥 내 통합관제센터에서 광화문광장 인근 지역의 교통상황과 네트워크 품질을 점검하고 있는 모습. [사진=LG유플러스]

홍선기 SK텔레콤 수도권네트워크담당은 "이번 대형 K-pop 공연은 전 세계의 이목이 집중되는 글로벌 행사인 만큼 대한민국의 AI 기반, 세계 최고 수준 네트워크 경쟁력을 입증할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "초고밀집 트래픽 환경에서도 자율형 네트워크(Autonomous Network)를 통해 안정적인 통신 서비스를 제공할 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다"고 말했다.

KT와 LG유플러스도 각각 AI 기반 네트워크 운용 기술과 자율네트워크 체계를 앞세워 안정적 통신 서비스 제공에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

syu@newspim.com