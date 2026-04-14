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폴라리스오피스·핸디소프트, 'AI 통합 바우처' 공급기업 선정

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AI 핵심 요약

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  • 폴라리스오피스와 핸디소프트가 14일 과학기술정보통신부 주관 AI 통합 바우처 공급기업으로 동시 선정했다.
  • AI·클라우드 솔루션 도입 비용 최대 80%를 정부가 지원해 중소기업 부담을 줄인다.
  • 양사는 폴라리스 오피스 AI와 원티드스페이스를 결합한 교차 판매로 시너지를 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교차 판매로 1만5천개사 대상 실적 확대 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 문서 플랫폼 전문기업 폴라리스오피스와 협업 솔루션 기업 핸디소프트가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA) 주관 '2026년도 AI 통합 바우처(클라우드 바우처) 지원 사업'의 서비스 공급기업으로 동시 선정됐다고 14일 밝혔다.

회사에 따르면 AI 통합 바우처는 AI 및 클라우드 솔루션 도입 비용의 최대 80%를 정부가 직접 지원해 중소기업의 재무 부담을 덜어주는 사업이다. 기업이 1000만원 규모 솔루션을 도입할 때 정부가 최대 800만원을 지원하는 구조로, 수요 기업의 도입 비용 부담이 대폭 낮아진다. 공급기업인 폴라리스오피스와 핸디소프트 입장에서는 정부가 영업을 대신해주는 효과가 발생한다.

특히 양사는 이번 공급기업 선정을 계기로 본격적인 교차 판매(Cross-selling) 전략을 가동한다. 핵심 솔루션은 폴라리스오피스의 AI 문서 플랫폼 '폴라리스 오피스 AI'와 핸디소프트가 최근 인수한 올인원 인사관리(HR) 플랫폼 '원티드스페이스'다. 당장은 각자의 플랫폼을 기반으로 양사 고객군을 교환하는 형태의 영업에 집중하며, 추후 두 솔루션을 하나로 결합한 패키지 상품을 출시하는 등 시너지를 확대해 나간다는 계획이다.

폴라리스오피스 로고. [사진=폴라리스오피스]

이 전략이 주목받는 이유는 두 제품의 고객층이 완벽하게 겹치기 때문이다. AI로 문서를 작성하고 전자결재를 처리하는 기업이라면 근태, 급여, 인사 행정을 하나로 처리하는 HR 플랫폼도 반드시 필요하다. 한 회사의 기존 고객이 곧 다른 회사의 잠재 고객이 되는 구조로, 추가 영업 비용 없이도 매출을 키울 수 있는 효율적인 성장 모델이다.

핸디소프트가 최근 인수한 원티드스페이스는 이미 1만5천여개 고객사, 누적 이용자 8만여명 이상을 확보한 검증된 SaaS(서비스형 소프트웨어)다. 근태, 급여, 전자결재 등 인사 행정 전반을 단일 플랫폼에 통합했으며, 슬랙, 구글 캘린더 등 외부 협업 툴 연동과 자동화된 급여 정산 기능까지 갖췄다. 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 AES-128 암호화 기술을 적용해 기업 핵심 데이터의 보안성도 확보했다. 탄탄한 고객 기반과 검증된 제품을 보유한 만큼, 바우처 지원에 따른 신규 수요가 더해질 경우 빠른 속도로 실적에 기여할 것으로 전망된다.

또한 글로벌 에너지 위기 대응 차원의 공공기관 재택근무 장려, 주 4일제 도입 논의 확산 등 노동 환경이 빠르게 변화하면서 외부 환경도 우호적이다. 장소에 구애받지 않는 업무 연속성 확보와 정밀한 근태 관리가 기업 경영의 필수 요소로 자리 잡으면서, 클라우드 기반 스마트워크 시스템에 대한 수요는 구조적으로 증가하는 추세다. 폴라리스 오피스 AI와 원티드스페이스의 결합 솔루션은 바로 이 수요를 정확히 겨냥한다. 외근 현장에서도 모바일로 즉각적인 출퇴근 처리가 가능하고, 어디서든 AI 기반 문서 작성과 결재를 처리할 수 있는 환경을 제공한다.

폴라리스그룹 관계자는 "기존 단일 제품 공급을 넘어 AI 문서와 인사관리 솔루션을 결합 제공함으로써 기업 고객에게 극대화된 효용을 제공할 수 있게 됐다"며 "정부 바우처 지원을 통해 도입 장벽이 크게 낮아진 만큼, 빠른 속도로 고객 기반을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "LLM(거대언어모델) 기반 문서 요약, 윤문 등 고도화된 AI 기능을 비용 효율적으로 활용할 수 있는 환경을 만들어 중소기업의 실질적인 생산성 향상에 기여하겠다"고 덧붙였다.

한편 폴라리스오피스와 핸디소프트는 이번 바우처 사업을 교두보로 삼아 B2B 시장 내 AI 워크스페이스 생태계를 구축한다는 방침이다. 핸디소프트가 보유한 공공·금융·기업·교육·의료 분야 1300여개 고객사와 200만 명 이상의 사용자 네트워크에 폴라리스오피스의 AI 역량을 접목하면, 향후 공공시장과 민간시장을 동시에 공략하는 강력한 플랫폼이 완성될 것으로 기대된다.

nylee54@newspim.com

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