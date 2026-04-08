폴라리스오피스, 유비테크와 AI 로봇 솔루션 사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스그룹이 8일 유비테크 로보틱스와 전략적 파트너십을 체결했다.
- 폴라리스오피스가 그룹 제조사 공장을 테스트베드로 AI 모델 개발 후 외부 공급한다.
- 유비테크 하드웨어에 AI 소프트웨어 탑재해 온디바이스 지능형 로봇 솔루션 확장한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스그룹이 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 유비테크 로보틱스(UBTECH Robotics)와 전략적 파트너십을 체결하고 산업 현장 특화 AI 로봇 솔루션 사업을 공동 추진한다고 8일 밝혔다. 이번 파트너십의 실행 주체는 폴라리스오피스가 맡는다.
사업은 두 단계로 구성된다. 먼저 폴라리스세원(자동차 부품)·폴라리스우노(합성사)·폴라리스AI파마(원료의약품) 등 그룹 내 제조 계열사 공장을 테스트베드로 활용해 현장 밀착형 AI 모델을 개발·검증한 뒤 외부 제조 기업에 공급하는 구조다. 이후 검증된 AI 소프트웨어를 유비테크의 로봇 하드웨어에 탑재해 지능형 산업 로봇 솔루션으로 확장한다.
폴라리스오피스가 담당하는 영역은 로봇의 소프트웨어 전반이다. 유비테크 로봇이 현장에서 수집한 데이터를 처리하고 작업 지시를 내리는 판단 체계 전체를 맡는다. 인터넷 연결 없이 로봇 자체에서 데이터를 처리하는 온디바이스(On-Device) AI 기술을 적용해 통신 장애나 보안 위협에 대응하는 구조도 갖춘다.
유비테크는 2012년 설립된 중국 휴머노이드 로봇 기업으로 2023년 홍콩 증시에 상장했다. 서보 모터·컴퓨터 비전·자율주행 등 로봇 하드웨어 핵심 기술을 자체 개발하며, 최근 에어버스에 로봇을 공급하는 계약을 체결했다.
폴라리스그룹 관계자는 "폴라리스오피스가 보유한 AI 데이터 처리 역량을 물리적 제조 환경에 접목해 실질적인 산업 생산성 증대를 이끄는 지능형 플랫폼 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com