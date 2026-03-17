폴라리스오피스, 작년 매출 3242억원 기록…전년비 17.4% 증가

핸디소프트 인수 효과·AI 신사업 올해 본격 반영
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스가 지난해 사상 최대 실적을 달성했다. 오피스 소프트웨어 고도화와 종속회사 실적 호조가 외형 성장을 이끌었다.
17일 폴라리스오피스는 지난해 연결 기준 실적으로 매출액 3242억원, 영업이익 91억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비 매출은 17.4%, 영업이익은 89.9% 증가했다.
작년 실적은 종속회사 폴라리스우노가 성장을 견인했다. 폴라리스우노는 아프리카·미국 등 글로벌 판매망 확대로 매출이 전년 대비 27.1% 늘었다.
폴라리스오피스는 미래 성장을 위한 'AI 시너지' 확보에도 집중하고 있다. 오픈AI와 기업 간 비즈니스 협약(BAA)을 체결, 이를 통해 글로벌 AI 헬스케어 및 엔터프라이즈 시장 진출 기반을 확보했다.
올해부터 그룹사 간 시너지도 본격화된다. 지난해 인수한 핸디소프트의 실적이 올해부터 연간 기준으로 반영되며 종속회사 폴라리스클라우드와의 협력을 통해 기업·공공기관의 AI 및 디지털 전환(AX·DX) 수요를 통합 지원할 계획이다.
계열사 폴라리스AI는 글로벌 공공안전 기업 액손과의 파트너십을 확대해 국내 도입 제품군을 늘린다. 엣지컴퓨팅 기반 온디바이스 AI 환경을 통해 국방·경찰·소방 등 공공안전 시장에 AI 보안 솔루션을 공급한다는 방침이다.
폴라리스오피스 관계자는 "계열사들의 내실을 강화하고 지속적인 성장을 통해 기업가치가 시장에 반영되도록 하겠다"며 "실적 개선을 바탕으로 주주가치 제고 정책도 병행하겠다"고 밝혔다.
폴라리스그룹은 폴라리스오피스·폴라리스세원·폴라리스우노·폴라리스AI·폴라리스AI파마·핸디소프트 등 IT·제조·화학·제약을 아우르는 계열사를 보유하고 있다. 각 산업 도메인 데이터에 AI를 융합하는 '버티컬 AI' 전략을 추진 중이다.
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