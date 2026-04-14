NH투자증권, 자산 300억원 이상 패밀리오피스 가입 고객 대상 세미나 개최

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글로벌 증시 변동성 확대에 따른 시장 점검과 대응 방안 모색

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 14일 패밀리오피스 가입 고객 대상 'Exclusive Family Office Seminar'를 연다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 세미나는 예탁자산 300억원 이상 패밀리오피스 서비스 가입 고객을 위한 프라이빗 행사로, 글로벌 증시 변동성 확대에 따른 심도 있는 시장 점검과 전략적 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

[사진=NH투자증권]

행사는 이혁진 NH투자증권 연구위원의 '주식시장 전망 및 투자전략', 고민성 연구위원의 '해외주식 핵심종목(Top-Pick) 분석, 이지선 소믈리에가 전하는 '글로벌 리더들이 선택한 와인, 테이스팅' 등 다양한 주제로 진행된다.

NH투자증권의 패밀리오피스는 가문의 자산관리부터 가업승계, 가치 실현에 이르기까지 사내외 전문가 네트워크를 구축한 '가문 맞춤형 Total Solution'을 제공하고 있다. 특히 업계 최고 수준의 투자은행(IB) 역량과 검증된 외부위탁운용관리(OCIO) 시스템을 결합해 고객의 다각적인 니즈에 빠르게 대응하고 있다는 설명이다.

배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "전사적 차원의 지원 시스템을 통해 리서치본부 및 투자자문위원과 함께하는 프라이빗 만찬 등 격조 높은 서비스를 정기적으로 제공 중"이라며 "앞으로도 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 차별화된 세미나를 통해 압도적인 서비스 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com