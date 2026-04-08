NH투자증권 IMA 1호 완판…법인 55%·신규 자산 60% 유입

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권의 첫 IMA 상품이 8일 완판됐으며 법인 투자자가 55%를 차지했다.
- 타 금융기관 신규 자산이 60%로 외부 자금 유입이 주도했으며 연 4.0% 기준수익률을 제공한다.
- 시중은행 저금리 속 중위험·중수익 투자처를 찾던 법인 유동자금이 몰렸다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권의 첫 번째 IMA(종합투자계좌) 상품 'N2 IMA1 중기형 1호'가 지난 6일 완판된 가운데, 법인 투자자 비중이 55%, 타 금융기관에서 유입된 신규 자산이 전체의 약 60%를 차지한 것으로 나타났다고 8일 밝혔다.
법인 투자자 비중이 개인(45%)을 웃돈 것은 IMA 특성상 이례적이다. NH투자증권은 글로벌 관세 갈등으로 증시 변동성이 확대되는 상황에서 시중은행 예금 금리가 2%대에 머물자 중위험·중수익 투자처를 찾던 법인 유동자금이 유입된 결과로 분석했다. 이 상품은 연 4.0% 기준수익률에 추가 성과에 따른 추가수익, 원금 지급 약정 구조를 갖추고 있다.
신규 유입 자산 비중도 주목된다. 전체 판매금액의 약 60%가 타 금융기관에서 옮겨온 자금으로 확인됐다. 기존 NH투자증권 고객 자산의 재편이 아니라 외부 자금을 새로 끌어들인 결과다.
NH투자증권은 IMA 사업자 가운데 유일하게 AA+ 신용등급(한국기업평가, 지난 6일 기준)을 보유하고 있으며 지난해 ECM(주식발행)·DCM(채권발행) 부문에서 업계 최상위권 실적을 기록했다.
윤병운 NH투자증권 사장은 "법인 투자자들의 높은 참여는 NH투자증권 IMA가 안정성과 수익성을 동시에 갖춘 투자처로 시장에서 인정받은 결과"라며 "검증된 IB 역량을 바탕으로 법인과 개인 모두가 신뢰할 수 있는 운용 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com