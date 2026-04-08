NH투자증권, 차량 2부제 자율 시행…에너지 절감 전사 대응

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 8일 정부 자원 안보 위기 경보 격상에 맞춰 에너지 절감 정책을 시행한다.
- 농협중앙회 등과 함께 차량 2부제 강화, 대중교통 이용, 화상회의 활성화를 추진한다.
- 본사 점심시간 소등과 PC OFF 캠페인을 실시하며 정부 정책에 협조한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 정부의 자원 안보 위기 경보 격상에 맞춰 전사적 에너지 절감 정책을 시행한다.
8일 NH투자증권은 농협중앙회 등 범농협 계열사와 함께 에너지 절감에 나선다고 밝혔다. 최근 정부가 자원 안보 위기 경보를 '경계' 단계로 격상한 데 따른 조치다.
NH투자증권은 지난 6일부터 기존 차량 5부제를 차량 2부제(홀짝제)로 강화해 자율 시행 중이다. 시행 기간은 별도 안내 시까지다. 대중교통 이용 권장, 비대면 화상회의 활성화도 병행한다.
사무 공간 내 에너지 절감도 구체화했다. 점심시간 본사 전면 소등을 실시하고, 퇴근 시 PC 전원을 끄는 'PC OFF 캠페인'을 전개한다.
윤병운 NH투자증권 사장은 "국가적 에너지 위기 상황에서 전 임직원이 한마음으로 극복에 동참하고 있다"며 "범농협 그룹의 일원으로서 정부 정책에 적극 협조하고 서민 경제 부담 완화에 기여할 수 있는 ESG 경영을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com