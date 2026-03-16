[마감시황] 코스피 1%대 상승…외국인은 8800억 순매도

삼성전자·SK하이닉스 강세 지수 견인

코스닥, 1% 하락…2차전지·로봇株 약세

환율 1497.5원 마감…상승 흐름 지속

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피 지수가 반도체주 강세에 힘입어 1%대 상승 마감했다. 다만 중동발 지정학적 리스크에 따른 외국인 매도세는 이어졌다.

16일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 62.61포인트(1.14%) 오른 5549.85에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 7652억원, 608억원을 순매수했고 외국인은 8807억원을 순매도했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 16일 오후 코스피가 전장 종가보다 62.61 포인트(1.14%) 상승하며 5549.85로, 코스닥은 14.67 포인트(1.27%) 하락한 1138.29로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 4.40원 상승한 1498.10원에 주간거래를 마감했다. 2026.03.16 yym58@newspim.com

시가총액 상위 종목 중 반도체주가 지수 상승을 견인했다. 삼성전자(2.83%), SK하이닉스(7.03%), SK스퀘어(5.24%) 등이 상승했다. 반면 현대차(-2.13%), LG에너지솔루션(-0.81%), 한화에어로스페이스(-0.81%), 삼성바이오로직스(-1.51%), 두산에너빌리티(-0.75%), 기아(-1.40%), HD현대중공업(-2.18%) 등은 하락했다.

코스닥 지수는 하락 마감했다. 코스닥은 전 거래일보다 14.67포인트(1.27%) 내린 1138.29를 기록했다. 개인이 8272억원 어치 사들이는 가운데 외국인과 기관은 각각 5910억원, 1843억원 어치를 팔아치웠다.

종목별로는 펩트론(6.21%), HLB(0.93%) 등이 올랐다. 에코프로(-3.06%), 알테오젠(-1.80%), 에코프로비엠(-2.04%), 삼천당제약(-5.44%), 레인보우로보틱스(-4.13%), 에이비엘바이오(-0.53%), 리노공업(-1.32%) 등은 떨어졌다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 "이란 사태가 출구전략을 찾지 못하고 있는 가운데 유가 변동에 따라 증시가 연동되는 흐름이 지속되고 있다"고 말했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1493.7원)보다 3.8원 오른 1497.5원에 마감했다.

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