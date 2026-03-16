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[종목+] 코나아이 주총 변수…호텔 투자·주주환원 논쟁

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창사 최대 실적에도 주주제안 '보수 축소·자사주 취득' 압박
한옥 호텔 '대주주 수익 구조' 의혹엔 "자산 100% 코나아이 소유"
오는 19일 주총서 STO·디지털자산 사업목적 추가 안건도 상정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코나아이가 정기 주주총회를 앞두고 성장 전략과 투자 관련 해명 등 다양한 메시지를 잇달아 내놓으면서 시장의 관심이 쏠리고 있다. 회사가 사업 확장 전략을 강조하는 동시에 일부 투자 논란에 대한 입장을 공식적으로 설명하면서 투자자들의 이목도 함께 집중되는 모습이다.

16일 한국거래소에 따르면 이날 코나아이 주가는 전 거래일 대비 0.45% 오른 6만6800원에 마감했다. 코나아이 주가는 지난 1년간 약 2.4배 상승했고 시가총액도 1조원 안팎까지 확대됐다.

정기 주주총회를 앞두고 회사의 메시지가 잇따르면서 투자자들의 관심도 높아지고 있다. 코나아이는 올해 2월 들어 주주서한과 투자 관련 팩트체크 자료, 주주총회 안건 설명 자료 등을 잇달아 홈페이지에 공개했다. 특히 더한옥헤리티지 호텔 투자와 관련해 일부 주주 사이에서 제기된 의혹에 대해서도 별도의 공식 입장문을 통해 사실관계를 설명했다.

◆ 주총 앞두고 '메탈카드·AI·결제 플랫폼' 청사진 제시

코나아이는 앞서 조정일 대표 명의의 주주서한을 통해 회사의 중장기 사업 방향을 제시했다. 조 대표는 서한에서 메탈카드 글로벌 시장 확대와 함께 인공지능(AI)·로봇 산업, 지역 커뮤니티 플랫폼, 문화 산업 등을 새로운 성장 동력으로 제시했다.

특히 메탈카드 사업과 관련해 카드 결제 인프라의 지속적인 성장 가능성을 강조했다. 조 대표는 서한에서 "결제는 하나의 문화이고 모든 국제 결제 인프라가 카드를 기반으로 구축되어 있다. 카드가 결제의 근간이 되고 모바일 결제 수단은 이를 보완하는 방식으로 발전할 것"이라며 "스테이블코인 등도 카드형 콜드월렛(Cold Wallet)과 연계해 발전할 것으로 판단한다. 코나아이는 카드 산업을 고급화하고 부가가치를 높이는 데 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.

코나아이 로고. [사진=코나아이]

AI 사업과 관련해서도 기존 사업과의 결합을 통한 새로운 성장 기회를 언급했다. 조 대표는 "코나아이는 AI 기술을 확보하고 자사의 모든 업무와 서비스를 AI와 로봇으로 대체하는 작업에 투자하고 있다"며 "AI 인프라 구축 과정에서 정보 통제와 권한 관리가 핵심 과제가 될 것인데 이는 코나아이가 보유한 칩 운영체제 기술로 해결할 수 있는 영역"이라고 설명했다.

코나아이는 지난해 연결 기준 매출 3089억원, 영업이익 885억원을 기록하며 창사 이후 최대 실적을 달성했다. 회사는 이러한 실적 성장을 기반으로 해외 시장 확대와 신사업 투자를 병행한다는 전략이다.

최근에는 외국인 관광객을 대상으로 한 결제 플랫폼 사업 확대도 추진하고 있다. 코나아이는 우리은행, 놀유니버스와 협력해 방한 관광객을 위한 선불카드 기반 결제 서비스를 준비하고 있으며 이를 통해 관광·공연·쇼핑 등 국내 소비를 결제 플랫폼과 연계한다는 구상이다.

◆ 한옥 호텔 투자 수익 구조 논란에 "대주주 자산과 무관" 해명

코나아이는 지난 4일 일부 주주 사이에서 제기된 더한옥헤리티지 호텔 투자 관련 의혹에 대해 공식 입장문을 통해 해명했다.

일부 투자자들은 코나아이가 호텔 시설 투자 비용을 부담하는 반면 대주주 관련 회사가 수익을 가져가는 구조라는 의혹을 제기한 바 있다. 이에 대해 회사는 더한옥헤리티지 호텔 자산이 코나아이 소유이며 대주주 개인 자산과는 별개라는 입장을 밝혔다.

코나아이 측은 "코나아이는 호텔 자산 지분을 100% 보유하고 있으며 운영에서 발생하는 매출과 영업이익은 모두 코나아이 회계에 반영된다"며 "위탁 운영사인 더한옥헤리티지는 운영 대행에 따른 정당한 용역 수수료만을 수취할 뿐"이라고 설명했다.

코나아이·우리銀·놀유니버스3사의 제휴 카드 이미지 예시. [사진=코나아이]

이어 "직접 운영 대신 위탁 경영 방식을 채택한 것은 IT 플랫폼 본업에 집중하면서 호텔 운영 인력 관리 등에 따른 인사·노무 리스크를 줄이기 위한 것"이라며 "'소유와 운영의 분리' 구조는 글로벌 호텔 산업에서 일반적으로 활용되는 에셋라이트(Asset-Light) 모델을 참고한 것"이라고 밝혔다.

또 회사 측은 더한옥헤리티지 호텔을 단순 부동산 투자가 아닌 전략적 자산으로 보고 있다고 설명했다. 코나아이 측은 "한옥 호텔은 해외 고액 자산가들이 한국 문화를 경험할 수 있는 공간이자 글로벌 파트너십을 확대할 수 있는 접점이 될 수 있다"고 밝혔다.

◆ 오는 19일 정기 주총…주주환원·지배구조 안건 변수로

코나아이는 오는 3월 19일 제28기 정기 주주총회를 개최할 예정이다. 이번 주총에서는 재무제표 승인과 정관 변경, 사외이사 선임, 감사 선임, 이사 및 감사 보수한도 승인 등이 주요 안건으로 상정된다.

정관 변경 안건에는 상법 개정 사항을 반영해 증권형토큰(STO) 발행·유통·중개업과 디지털자산 발행·보관·중개업, 지역경제 관련 플랫폼 운영업 등 신규 사업 목적을 추가하는 내용이 포함됐다.

또 사외이사로는 BGF리테일 대표이사를 지낸 이건준 고문 선임 안건이 상정됐다. 회사는 이 후보자가 플랫폼·결제·유통 연계 사업 확대 경험을 바탕으로 코나아이의 중장기 성장 전략 점검과 리스크 관리에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 정기 주총에서는 일부 주주가 제안한 안건도 함께 논의될 예정이다. 주주 측은 이사 보수한도를 기존 35억원에서 15억원으로 낮추고 당기순이익의 10% 수준인 70억원 규모 자기주식을 취득하자는 안을 제시했다. 이는 경영진 보수 수준을 조정하고 보다 적극적인 주주환원을 요구하는 취지다.

조정일 코나아이 대표(가운데) 및 임원들이 창립 28주년 기념식에서 기념 케이크를 자르고 있다. [사진=코나아이]

코나아이는 이에 대해 반대 입장을 밝혔다. 회사는 최대 실적을 기록한 상황에서 보수한도를 대폭 축소하는 것은 성과 보상 원칙에 부합하지 않는다는 입장이다. 또한 자기주식 취득 역시 시장 상황과 회사의 재무 구조 등을 고려해 이사회가 판단해야 할 사안이라고 설명했다.

코나아이는 이미 약 54억원 규모 자기주식을 소각했으며 주당 1200원, 총 172억원 규모 현금배당도 결정했다고 밝혔다.

이번 주주총회에서는 회사가 제시한 성장 전략과 함께 투자 관련 논란, 주주제안 안건 등이 함께 논의될 전망이다.

 

dconnect@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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