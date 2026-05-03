트럼프 "쿠바 즉시 점령 가능"…쿠바 "중대한 범죄행위"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 2일 쿠바에 군사 행동 가능성을 거론했다.
- 에너지 국방 금융 인사 제재와 입국 금지를 발표했다.
- 쿠바 디아스카넬 대통령이 위협을 범죄로 규정하며 반발했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 쿠바에 대한 군사 행동 가능성을 거론했다.
2일(현지시간) AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 전날 플로리다주에서 열린 한 행사에 참석해 "우리 군대는 쿠바를 거의 즉시 점령할 수 있다"고 말했다.
트럼프 대통령은 현재 중동에 투입된 미 항공모함 에이브러햄 링컨호를 언급한 뒤 "이란에서 돌아오는 길에 쿠바 해안 100야드 앞에 세우면 항복할 것"이라고 했다.
트럼프 대통령은 쿠바에 대한 추가 제재도 발표했다. 에너지와 국방, 금융 등 주요 산업 분야에 관여한 인물들을 제재 대상으로 지정하고, 이들과 거래하는 외국 금융기관에도 불이익을 줄 수 있도록 조치했다.
또 인권 침해나 부패에 연루된 것으로 판단되는 쿠바 정부 인사들에 대해서는 미국 입국을 금지하기로 했다.
트럼프 대통령은 지난 1월 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 이후 쿠바에 대한 군사 작전을 시사하면서 압박을 강화해왔다.
쿠바는 트럼프 대통령의 위협에 대해 반발했다.
미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령의 위협을 '중대한 범죄 행위'로 규정하면서 국제사회의 대응을 촉구했다.
디아스카넬 대통령은 "미국의 대통령이 쿠바에 대한 군사적 공격 위협을 위험하고 전례 없는 수준으로 끌어올리고 있다"며 "아무리 강력한 침략자라도 쿠바에서 항복을 얻어내지는 못할 것"이라고 말했다.
hong90@newspim.com