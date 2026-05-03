北, '국제사회 해킹사건 배후' 지적에 "황당무계 중상모략"

AI 핵심 요약beta
- 북한 외무성은 3일 국제사회의 사이버범죄 배후 지목을 정치적 중상모략이라고 주장했다.
- 미국이 자국 사이버 위협을 부풀려 대북 적대시 정책을 펼친다고 비판했다.
- 이는 주권침해 도구로 삼는 시도에 철저히 반대하는 입장이라고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 북한은 국제사회가 해킹 등 사이버범죄 배후세력으로 자국을 거론하는 것에 대해 "정치적 목적에서 출발한 허위정보 유포로 우리 국가의 영상에 먹칠을 하기 위한 황당무계한 중상모략"이라고 주장했다.
북한 외무성은 3일 기자 질의 형식으로 조선중앙통신에 실은 답변문을 통해 "최근 미국은 정부기관들과 어용언론기관, 모략단체들을 내세워 존재하지도 않는 우리의 '사이버 위협'에 대해 떠들면서 국제사회에 그릇된 대조선인식을 확산해보려고 시도하고 있다"며 이같이 밝혔다.
이어 "한가지 공통점은 세계 각 곳에서 일어나는 사이버 관련 사기행위들이 모두 우리와 연관되며 미국이 세계 최대의 '피해자'로 되고 있다는 것"이라며 "다른 나라들에 대한 무차별적인 사이버 공격을 일삼고 있는 미국이 스스로를 '피해자'로 묘사하고 있는 것은 누가 봐도 전혀 어울리지 않는다"고 덧붙였다.
외무성은 "미국이 그 누구의 '사이버 위협'에 대해 여론화하고 있는 것은 역대적으로 답습해온 대조선 적대시 정책의 연장"이라며 "사이버 문제를 주권침해와 내정간섭의 정치적 도구로 삼으려는 그 어떤 불순한 기도에 대해서도 철저히 반대배격하는것은 우리의 일관한 정책적 입장"이라고 강조했다.
북한은 그동안 대규모 국제 해킹 사건의 배후로 지목돼왔다. 특히 지난달 18일 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼 '켈프DAO'에서 발생한 피해액 2억9000만 달러(약 4300억 원)가 넘는 가상화폐 해킹 사건이 북한 해커조직 '라자루스 그룹'의 소행일 가능성이 있다는 주장이 제기됐다.
hong90@newspim.com