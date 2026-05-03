LG전자, 레드닷 디자인상서 최고상 포함 27개 수상

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 3일 레드닷 디자인 어워드 2026에서 최고상 1개 포함 27개 상을 받았다.
- 무선 월페이퍼 TV LG 올레드 에보 W6가 최고상을 차지했다.
- 가전·로봇·냉난방 등 전 사업에서 디자인 경쟁력을 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 세계 3대 디자인 어워드인 '레드닷'에서 최고상을 포함해 대거 수상하며 글로벌 디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다. TV와 가전은 물론 로봇, 냉난방공조 등 미래 먹거리 사업 전반에서 고른 성과를 거두며 독보적인 디자인 가치를 인정받았다는 평가다.
LG전자는 '레드닷 디자인 어워드 2026(Red Dot Design Award 2026)'에서 최고상(Best of the Best) 1개를 포함해 총 27개의 상을 받았다고 3일 밝혔다.
올해 최고상의 영예는 무선 월페이퍼 TV인 'LG 올레드 에보 W6'에 돌아갔다.
이 제품은 지난 1월 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 처음 공개돼 최고 제품상을 받았다. 연필 한 자루 수준인 9mm대 두께에 패널부터 파워보드, 메인보드, 스피커까지 모든 부품을 내장해 벽에 완전히 밀착되는 월페이퍼 디자인을 구현했다. 83인치 기준 무게가 22kg 수준으로 가벼우며, 무압축 무선 기술을 통해 영상 지연 없는 몰입감을 제공한다. 4K 165Hz 영상과 오디오를 손실 없이 전송할 수 있으며, 외부 기기를 연결하는 제로 커넥트 박스를 통해 설치 편의성을 높였다.
가전과 IT 영역에서는 실사용 환경의 편의성을 고려한 디자인이 좋은 점수를 받았다. 벽과의 틈을 최소화한 'LG 프렌치도어 냉장고', 미니멀한 외형의 'LG 휘센 오브제 컬렉션 쿨', 최적의 입체음향을 내는 'LG 사운드 스위트' 등이 대표적이다.
로봇과 냉난방공조 등 신사업 분야에서도 디자인 경쟁력을 증명했다. 음성과 몸짓에 반응하는 홈로봇 'LG 클로이드'와 실내 조화를 강조한 공기열원 히트펌프 'LG 써마브이 실내기'가 수상 명단에 올랐다. 아울러 미국 시카고에 위치한 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 SKS의 쇼룸도 정제된 공간 디자인을 인정받아 수상작으로 선정됐다.
정욱준 LG전자 디자인경영센터장 전무는 "생활 공간에 자연스럽게 어우러지고 사용 편의성도 높인 고객 중심 디자인을 지속 개발해 나갈 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com