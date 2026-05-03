이란, 30일 내 종전 등 14개항 제안…트럼프 "수용 어려워"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 2일 이란이 미국 2개월 휴전 제안을 거부하고 30일 이내 종전을 역제안한 데 수용 가능성 낮다고 밝혔다.
- 트럼프는 에어포스원 탑승 전 기자에게 나중에 알려주고 트루스소셜에 이란이 47년 죄에 대가 치르지 않아 수용 안 한다고 썼다.
- 이란은 파키스탄 통해 미군 철수·제재 철회·배상금 등 14개항 제안했으나 관영매체는 보도하지 않았다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시각) 이란이 미국의 2개월간 휴전 제안을 거부하고 '30일 이내 종전'을 역제안한 것에 대해 수용 가능성이 낮다고 밝혔다.
AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 대통령 전용기 에어포스원에 탑승하기 전 기자들과 만나 "이 문제는 나중에 알려주겠다"며 "그들이 지금 정확한 문구를 전달할 것"이라고 말했다.
이어 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 "이란이 방금 우리에게 보낸 계획안을 곧 검토할 예정이지만 이란이 지난 47년간 인류와 세계에 저지른 일에 대해 아직 충분한 대가를 치르지 않았기 때문에 그것이 수용 가능하다고 생각하지 않는다"고 밝혔다.
이란 반관영 타스님통신 등은 이란이 미국의 9개 제안에 대한 답변 격으로 중재국인 파키스탄을 통해 14개항으로 구성된 제안을 전달했다고 보도했다. 이란 관영 매체들은 이란의 새로운 제안에 대해 보도하지 않고 있다고 AP통신은 부연했다.
타스님통신은 "미국은 제안서에서 2개월간의 휴전을 요청했다"면서 "그러나 이란은 모든 현안이 30일 이내에 결정돼야 한다고 강조하면서 단순히 휴전을 연장하는 것이 아니라 전쟁의 완전한 종료에 초점을 맞춰야 한다고 주장했다"고 했다.
이란이 제시한 14개항은 ▲군사적 침략 금지 보장 ▲이란 주변 지역에서 미군 철수 ▲해상 봉쇄 해제 ▲이란 동결 자산 해제 ▲전쟁 피해에 대한 배상금 지급 ▲제재 철회 ▲레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁 종료 ▲호르무즈 해협의 새로운 관리 체계 등이다.
hong90@newspim.com