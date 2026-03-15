정부, 내일부터 두달간 마약류 특별단속…국제조직 유통망 차단

클럽 및 의료용 마약류 단속도 강화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 정부가 오는 16일부터 두 달간 범정부 마약류 합동 단속을 실시한다.

정부에 따르면 이번 단속은 오는 16일부터 5월 15일까지 이어진다. 합동 단속에는 대검찰청, 경찰청, 해양경찰청, 관세청, 식품의약품안전처, 법무부, 국가정보원 등이 참여할 예정이다.

동남아에서 마약을 밀반입해 수도권을 중심으로 전국에 유통한 점조직이 경찰에 적발됐다. [사진=경기남부경찰청]

이번 단속은 단순 적발에 그치지 않고 ▲국경 단계 유입 차단 ▲비대면 유통망 근절 ▲민생 침해 마약류 척결로 이어질 방침이다.

정부는 우선 공·항만 등 국경 단계에서 마약류 유입을 차단하기 위해 우범 선박과 화물, 여행자에 대한 합동 검색과 정밀 검사를 강화하기로 했다. 관세청이 우범국에서 출발한 고위험 선박을 선별하면 관계 기관이 합동 검색을 실시하고, 마약 사범 관련 정보를 분석해 마약 우범 여행자를 선별한 뒤 정밀 검사를 진행한다.

텔레그램과 다크웹 등 비대면 유통망에 대한 단속 수위도 높인다. 온라인 마약 판매 광고 게시물을 신속히 차단하고 유통 조직뿐 아니라 범죄 자금 흐름까지 추적해 조직 윗선까지 수사를 확대할 계획이다.

온라인 유통 차단을 위해 서울중앙지검과 합동수사본부는 다크웹과 인터넷을 활용한 유통 조직에 대한 집중 단속을 실시한다. 인공지능(AI) 기반 'E-drug' 모니터링 시스템의 탐지 범위를 확대하고, 수집된 정보를 토대로 관련 게시글 삭제 및 차단 요청과 위장 거래 등을 통해 유통 사범 단속을 강화할 계획이다.

경찰청도 가상자산 전담 수사체계를 통해 가상자산을 이용한 온라인 마약 유통 경로 차단에 나선다. 클럽 마약과 의료용 마약류 등 민생 침해 마약류에 대한 단속도 강화한다. 유흥가 일대와 외국인 밀집 지역 등 취약 지역을 중심으로 합동 단속을 실시하고, 유흥시설의 경우 주말 심야 시간대 등 이용객이 많은 시간에 업소 내부 점검까지 진행할 예정이다.

프로포폴 등 의료용 마약류 오남용 관리의 경우, 식품의약품안전가 마약류 통합관리시스템 빅데이터를 분석해 오남용 우려 의료기관과 사망자 또는 타인 명의 도용이 의심되는 의료기관을 선별해 식약처·경찰·지자체 합동 점검을 실시한다.

sykim@newspim.com