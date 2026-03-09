정부, 상반기 마약류 특별단속 실시…"글로벌 공급망 타격" 강조

이달 16일부터 두 달 동안 특별단속 진행

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 올해 상반기 마약류 특별단속이 두 달간 이어진다. 정부는 단순 검거가 아닌 글로벌 공급망 타격, 비대면 유통망 근절 등 입체적 단속에 나선다.

9일 정부에 따르면 이진원 국무조정실 사회조정실장은 올해 첫 실무 마약류대책협의회를 주재했다. 회의에서는 상반기 범정부 합동 특별단속 추진 방향 및 기관별 세부 단속계획이 논의됐다.

현장에는 대검찰청, 경찰청, 해양경찰청, 관세청, 식품의약품안전처, 법무부, 국가정보원 등 수사·단속 관계부처가 참석했다.

상반기 범정부 특별단속은 오는 16일부터 5월 15일까지 두 달 동안 이어진다.

단순 적발에 그치지 않고 국경 단계 글로벌 공급망 타격, 비대면 유통망 근절, 민생 침해 마약류 척결 3개 주제를 중심으로 입체적 단속을 전개한다는 방침이다.

기관 간 공조가 필요한 부문에서는 합동단속을 실시하고, 각 기관의 고유 전문 영역에서는 개별 집중단속을 병행한다. 기관 간 첩보 공유를 통해 단속의 실효성을 극대화한다.

이진원 사회조정실장은 "국민들께서 마약류 범죄의 감소를 일상에서 확실히 체감하실 수 있도록 성과를 내기 위해 관계부처가 강력히 단속 해주시길 바란다"고 강조했다.

이 실장은 이어 "위장수사 제도, 마약범죄 이용계좌 지급 정지 등 수사기관의 마약 범죄 수사 역량을 강화할 수 있는 국회 입법과제도 조속히 진행될 수 있도록 관계부처에서 노력해 달라"고 덧붙였다.

