美, 이란 최고지도자 모즈타바 등에 최대 150억원 현상금

미 국무부 '정의에 대한 보상' 프로그램 발표…정보 제공자에 이주 지원도

모즈타바 하메네이 등 지도부 명단 공개…"테러 조직 지휘·통제"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 혁명수비대(IRGC) 지도부에 대한 정보 제공자에게 최대 1000만 달러(약 150억원)의 현상금을 내걸었다. 대상에는 최근 이란 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이가 포함됐다.

13일(현지시간) 미국 국무부가 운영하는 테러 정보 신고·보상 프로그램 '정의에 대한 보상'(Rewards for Justice)은 IRGC 및 산하 조직 주요 지도부에 대한 정보를 제공할 경우 최대 1000만 달러의 보상금을 지급하겠다고 밝혔다.

세예드 모즈타바 호세이니 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌]

국무부는 현상금 대상자로 모즈타바 하메네이를 비롯해 아스가르 헤자지 최고지도자 비서실장, 야흐야 라힘 사파비 군사 고문, 알리 라리자니 최고지도자 고문 겸 최고국가안보회의 사무총장 등을 지목했다. 이 밖에도 에스칸다르 모메니 내무장관, 에스마일 카티브 정보안보부 장관 등이 명단에 포함됐다.

또 이름과 얼굴이 공개되지 않은 국방위원회 사무총장, 최고지도자 고문, 최고지도자실 군사실장, 혁명수비대 사령관 등에 대한 정보도 요청했다. 국무부는 "이들은 전 세계에서 테러를 계획·조직·실행하는 혁명수비대 산하 부대를 지휘·통제하고 있다"고 설명했다.

앞서 미국은 2019년 4월 IRGC를 외국 테러조직(FTO)으로 지정했으며, 미 재무부도 혁명수비대와 정예부대 쿠드스군을 지원한다는 이유로 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정한 바 있다. '정의에 대한 보상' 프로그램의 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에도 이날 현상금 공고가 게시됐으며, 게시물에는 정보 제공 시 보상금과 함께 이주 지원을 받을 수 있다는 내용이 포함됐다.

mkyo@newspim.com