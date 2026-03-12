KAMA "대미투자특별법 통과 환영…산업 불확실성 해소 기대"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 '대미투자특별법'의 국회 통과에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 미국 시장을 둘러싼 관세 불확실성이 완화되면서 자동차 산업 전반의 경영 환경 안정과 투자 확대에 긍정적인 영향을 줄 것이라는 기대다.

한국자동차모빌리티산업협회는 12일 성명을 통해 "자동차 산업계를 대표해 대미투자특별법의 국회 통과를 진심으로 환영한다"며 "국가전략산업인 자동차 산업의 위기 극복을 위해 초당적인 협력으로 법안을 처리해 준 국회와 적극적인 통상 협상을 펼쳐준 정부 당국에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

협회는 그동안 미국의 자동차 수입 관세가 15%에서 25%로 재인상될 가능성이 제기되면서 국내 자동차 업계의 우려가 컸다고 설명했다. 관세가 인상될 경우 대미 수출 경쟁력 약화는 물론 국내 생산 물량 감소와 자동차 산업 생태계 전반의 위축으로 이어질 수 있다는 불안감이 산업계 전반에 확산됐다는 것이다.

이번 특별법 통과로 이러한 불확실성이 상당 부분 해소됐다는 것이 협회의 평가다. 협회는 "우리 기업들이 최대 시장인 미국에서 관세 인상에 대한 불확실성을 덜고 경쟁국과 동등한 경쟁 여건을 확보하게 됐다"며 "완성차와 부품업체를 포함한 자동차 산업 전반의 안정적인 경영 환경 조성과 투자 확대에도 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.

자동차 업계는 이번 법안 통과를 계기로 미래 경쟁력 강화에도 속도를 낼 방침이다. 협회는 "기술 혁신과 생산성 향상, 미래차 전환을 위한 투자를 지속해 글로벌 모빌리티 강국으로 도약할 수 있도록 노력하겠다"며 "내수 활성화와 선순환 부품 생태계 조성 등 국내 생산 기반 강화도 적극 추진해 나가겠다"고 강조했다.

아울러 정부와 국회의 지속적인 관심과 지원도 요청했다. 협회는 "자동차 산업이 글로벌 경쟁력을 유지하고 안정적인 산업 생태계를 구축할 수 있도록 정부와 국회의 적극적인 관심과 정책적 지원을 기대한다"고 덧붙였다.

